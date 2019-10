Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla yürütülen nöbet uygulaması Isparta’da da gerçekleştirildi. 2019 yılının 'Yaya öncelikli trafik yılı' olduğuna dikkat çeken Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "Trafikte önceliklerimizi yayadan ve çocuklardan yana kullanalım. Sürücülerimizin de bir yaya olduğunu hiçbir zaman unutmamız lazım, birbirimize saygı duymamız lazım" dedi.

İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı olarak ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ sloganıyla gerçekleştirilen

farkındalık etkinliğine katılanlar, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçerken, o esnada polis ve diğer kamu görevlileri de etkinliğin amacı olan nöbeti üstlendi. Etkinlik sırasında 'Önce yaya' yazan yaya geçitleri önünde sürücüler de araçlarını durdurarak yayaların geçişini sağladı. Öğrencilerin, sürücüleri durdurarak sürücüleri bilgilendirdiği çalışma kapsamında ayrıca broşür dağıtımı da yapıldı. Nöbet uygulaması sonunda öğrenciler ise hep bir ağızdan 'Öncelik yayanın' şeklinde sloganı haykırdı.



Seymenoğlu: “Hep beraberiz”

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amaçlanan uygulama sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, “Sizlerin de takip ettiği gibi yıl boyunca zaman zaman İçişleri Bakanlığımızın da talimatları doğrultusunda bütün ülke genelinde ‘Öncelik yayanın’ sloganıyla farkındalık oluşturma maksatlı olarak, özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinde sürücülere biraz daha farkına vardırmak için kampanya kapsamında bu tür etkinlikler düzenleniyor. Şu anda da şehir merkezimizdeki bir okulumuzun önündeyiz. Hep beraberiz, bütün kamu kurum kuruluşlarıyla STK temsilcileriyle beraber, şu an sadece bu noktada değil şehrimizin muhtelif noktalarında diğer kamu görevli arkadaşlarımız, trafikçi arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve trafik dostu vatandaşlarımızla beraber bu etkinliğe katılmış durumdayız. Buradaki amacımız, çocukların üzerinde yayaların trafikte can ve mal güvenliğini önemsediğimiz ve kural ihlali yapan sürücülerimize, ne olur bize de dikkat etmeleri gerektiğini farkındalığı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Trafikte önceliklerimizi yayadan ve çocuklardan yana kullanalım”

Vali Seymenoğlu açıklamalarının devamında ise “Yıl boyunca sadece burada değil, okullarımızda, eğitim kuruluşların birçoğunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüldü. Bunun da sonucunu Allah'a şükür epeyce gördük. Trafik kazalarındaki can ve mal kaybındaki azalmaları hep beraber takip ediyoruz. Bütün amacımız ve temennimiz, çocuklarımızın ve yayalarımızın burnunun kanamamasıdır. Çocuklarımızın neşesini ve hevesini görüyorsunuz. Öncelik yayanın olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Öncelik yayanın ama yayadan önce çocuklarımızın önceliği var. Ne olur trafikte çocuklarımıza dikkat edelim. Belki işimize – gücümüze 35 dakika geç kalabiliriz ama bir çocuğumuzun kazada burnunun dahi kanaması emin olun bizi daha da çok üzmektedir. Onun için trafikte önceliklerimizi yayadan ve çocuklardan yana kullanalım. Sürücülerimizin de bir yaya olduğunu hiçbir zaman unutmamız lazım, birbirimize saygı duymamız lazım. Kurallara uyduğumuz takdirde de kimsenin canına ve malına zarar gelmeyeceğinden emin olabiliriz. Bu duygularla kampanyamızın hayırlı olsun olmasını dilerim. Medya mensupları aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine ulaştığımıza inanıyorum” dedi.

Etkinliğe Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile okul müdürleri, öğrenci, öğretmen, veli ve vatandaşlar katıldı.

