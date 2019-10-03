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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

İHA

Isparta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eğirdir ilçesi ve köylerinde 7 kişinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeğinin de katıldığı çalışmalar sonucu yapılan aramalarda 16 gram eroin, 27 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda M.D. (21), E.Y. (24), M.T. (26), U.K. (27), M.D. (28), Y.E.K. (18) ve E.K. (18) olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ISPARTA

03 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:47
  • YATSI 20:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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