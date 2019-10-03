Isparta Valisi Seymenoğlu: "Göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyorsunuz"

Milli Güreşçi Mehmet Yeşil Yeşil, Paralimpik Milli Yüzücüler Sümeyye Boyacı ile Beytullah Eroğlu Isparta Valisi Ömer Seymenoğllu'nu makamında ziyaret etti. Vali Seymenoğlu ziyarette spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini söyledi.

Ziyaretler kapsamında Isparta'nın Büyükkabaca beldesinde öğretmenlik yapan ve son olarak 58. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 3. olarak Bronz Madalya kazanan Milli Güreşçi Mehmet Yeşil Yeşil ile bir araya gelen Vali Seymenoğlu, sporcuyu başarılarından dolayı tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Yeşil Yeşil’den yağlı güreş sporu hakkında bilgi alan ve öğretmenlik çalışmaları hakkında sohbet eden Vali Seymenoğlu, Yeşil Yeşil’den tecrübelerini öğrencilerine de aktarmasını istedi.



Seymenoğlu: "Göğsümüzü kabartıyorsunuz, gözlerimizi yaşartıyorsunuz"

Vali Seymenoğlu’nun diğer konukları ise başarılı Paralimpik Milli Yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu oldu. Isparta’ya “Engelimi Değil Yeteneğimi Gör, Bir Kulvar da Bana Ayır” , “İki Şampiyonun Hikayesi” konulu konferans için gelen milli sporculardan Sümeyye Boyacı son olarak bu yıl İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde mücadele ederek dünya ikincisi olurken, Beytullah Eroğlu ise aynı şampiyonada dünya altıncısı oldu.

Milli Sporcular saat 14.00’te Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu'nda sporseverlerle buluştu.

Görüşmede, böylesine başarılı sporcuları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti aktaran ve sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını belirten Vali Seymenoğlu, “Sizler şampiyonalarda bayrağımızı dalgalandırırken göğsümüzü kabartıyorsunuz, gözlerimizi yaşartıyorsunuz. Tüm Ispartalılar adına sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri yetiştiren başta aileleriniz ve antrenörleriniz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

ISPARTA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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