Isparta'daki gazetecilerle futbol maçı yapan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bizzat 4 gol atarak çok sayıda asist yaptığı maçı 10 9'luk skorla kaybetti. Her iki takımda da gazetecilerin ağırlıklı olduğu müsabakada kazanan yine basın mensupları oldu.

Isparta’da yerel ve ulusal gazetelerde görev yapan basın mensupları, her Çarşamba halı sahada stres atarak bir protokol mensubunu konuk ediyor. Çarşamba akşamları gerçekleştirdikleri Halı Saha Futbol maçları renkli görüntülere sahne oluyor. Gazetecilerin halı sahada bu haftaki konukları Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’di, forma giyerek bu kez alışılmışın yeşil sahaya çıktı.

Başkan Başdeğirmen, her iki takımın da gazetecilerden oluştuğu karşılaşmada kırmızı beyaz renkli formayı giydi.

Santrfor mevkisinde oynayan Başdeğirmen'i eşi Şadiye Başdeğirmen de yalnız bırakmayarak, maç boyu tezahüratlar yaptı. Halı saha etkinliğinde gazetecilere malzeme sponsoru olan İş Adamı Hüseyin Açıkalın da sarı siyahlı takımda yer aldı. Kıran kırana geçen karşılaşmada Başdeğirmen 4 gol kaydederek, asistleriyle de göz doldurdu. Başkanın 4 gol attığı maçta, 10 9'luk skorla gazetecilerin takımı galip geldi.

Maç sonunda gazetecilere tatlı ikramında bulunurken Başdeğirmen, basın mensuplarını bu yaptığı etkinliklerden dolayı kutladı.

Başkan Başdeğirmen, Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde bulunan güreş alanını da inceleyerek, Belediye Spor Müdürü İsmail Hakkı Uysal’dan da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, Başkan Başdeğirmen ayrıca, spor ve sporcuya her zaman destek olacaklarını söyledi.

