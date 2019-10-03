Eğirdir MYO’da ilk ders, Başkan Başdeğirmen’den Başkan Başdeğirmen, mezun olduğu üniversitede ilk akademik yıl açılış dersini verdi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Eğirdir Meslek Yüksek Okulu (MYO) 20192020 Akademik yılı açıldı. ISUBÜ'deki ilk dersi ise Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen verdi.

20192020 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir MYO Müdürü Mustafa Gök, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Üniversiteye 50 yaşından sonra eşinin sayesinde kayıt yaptırdığını ve şuan yüksek lisans mezunu olduğunu ifade ederek, kendi hayatından kısa kesitlerle örnekler veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldığı programda Eğirdir Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile buluştu.

Kendisinin de Eğirdir MYO'dan mezun olduğunu, öğrenci arkadaşlarla aynı masalarda eğitim gördüğünü ifade eden Başkan Başdeğirmen, öğrencilere ilk derste kendi hayat hikayesinden bilgiler aktardı.

Eğirdir MYO konferans salonunda düzenlenen programda yaklaşık 1 saat boyunca öğrencilere bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, “Bugün burada benim ikinci konuşmam. Daha önce Ticaret Odası Başkanı olarak bir konuşma yapmıştım, şimdi ise sizlerin karşısına Isparta Belediye Başkanı olarak çıktım. Bizler, sizleri turizm elçileri olarak görüyoruz. Ben 50 yaşıma kadar lise mezunuydum. 50 yaşından sonra yüksek okula başladım. 1980 senesinde Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanmama rağmen haylazlıktan dolayı gitmedim. O dönemler, zor dönemlerdi. Sizler eğitiminizi çok iyi alın arkadaşlar. Özellikle de İngilizce eğitimine çok önem verin. Bir yere gireceğiniz zaman sizden hemen dil eğitiminiz var mı diye soruyorlar. İngilizcesi iyi olan kişi aranan kişidir. Büyüklerimiz okumanın yaşı yoktur derler. Bence okumanın yaşı var arkadaşlar. Zamanında okumak kadar güzel bir şey yok. Sonradan aldığın eğitim, size çok katkı vermiyor. Sizin algılamanızla benim algılamam çok farklı. Ben aynı konuyu üç kez okuyunca anlayabiliyorum, siz bir kere okuduğunuzda anlayabilirsiniz. Zamanında okulumu bitirmiş olsaydım, bugün çok daha farklı yerde olurdum buna inanın. Lütfen okulunuzu çok önemseyin. Aldığınız eğitimin değerini bilin. İki yıl okudum ne olacak demeyin. Bunun dikey geçiş sistemi, yatay geçiş sistemi var. Bunları mutlaka değerlendirin. Eğitiminizin önemini bilerek hem kendiniz için, hem aileniz için hem de çevreniz için iyi adımlar atın. Hayatınızda hata yapmamaya çalışın. Sınavda üç yanlış bir doğruyu götürür ama hayatta bir hata her şeyi götürür. Bölümünüzde de çok başarılı olmalısınız. Herkes layık olan hayatı bir şekilde yaşayacaktır. Önemli olan çok çalışmak ve başarılı olmak, iyi bir yerlere gelmek için mücadele etmektir. Hiçbir konuyu angarya olarak görmeyin. Size verilen dersleri, nasihatleri mutlaka bir yere not edin” dedi.

Başkan Başdeğirmen konuşmasında, ailenin önemine vurgu yaparak, “Sizler buraya okumak için Türkiye’nin bir çok ilinden geliyorsunuz. Aileniz sizin en iyi eğitimi almanız için buralara gönderiyor. Bir çok şeyleri kendinden feda ederek gönderiyor. Ailenizin bütçesine göre hareket etmelisiniz. Aile çok önemli. Eğer anne babanızı üzdüğünüzde, kırdığınızda bunun tamiri çok zor oluyor arkadaşlar” diye konuştu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuşmasını, “Sizleri tanımaktan, burada olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Bir derdiniz bir sıkıntınız olduğunda sizleri Isparta’ya da beklerim. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Bugünkü bu toplantı benim için bir nostalji oldu. Akademik yılınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Beni davet eden Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Gök’e ve arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum” ifadeleriyle bitirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in konuşmalarının ardından ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler tarafından konuşmalarından dolayı Başkan Şükrü Başdeğirmen’e plaket ve çiçek takdimi yapıldı.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik de adeta bir ders niteliğinde olan konuşması dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ISPARTA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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