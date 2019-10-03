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Öğrencilere tasarruf bilinci için 'Bütçe defteri'

İHA

Isparta Eğirdir Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce başlatılan ve öğrencilere tasarruf bilincinin aşılanması için yürütülen "Bütçe defteri" projesine bu yıl da devam ediliyor.

Öğrencilere tasarruf bilinci için 'Bütçe defteri'

Isparta Eğirdir Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 yıl önce başlatılan ve öğrencilere tasarruf bilincinin aşılanması için yürütülen “Bütçe defteri” projesine bu yıl da devam ediliyor.
Çocuklara tasarruf alışkanlığı kazandırmak amacıyla Kasım 2016 tarihinde Eğirdir Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan "Bütçe defteri" projesi kapsamında, Mustafa Çetinkaya İlkokulu’nda bir program düzenlendi.
Programa, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu katıldı.
Bütçe Defteri Projesi'ni Kaymakam Adem Çelik ve öğrencilere tanıtan, projenin fikir babası ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök şunları ifade etti, “4 yıl önce Kaymakamlığımız öncülüğünde başlattığımız Bütçe Defteri projesinde çocuklarımıza, gençlerimize bütçe bilincini geliştirelim, kazanma ve harcama prensipleri konusunda daha bilinçli ve duyarlı bir gençlik yetişsin düşüncesiyle bir proje başlattık. Öğrencinin bütçe defteri projemizde bu sene dördüncü yılımız. Öğrencilerimizin, Öğretmenlerimizin ve ailelerimizin bu projeye sahip çıkacağına, projeye katkı sağlayacağına inancım tam. İnşallah bu projemizin 10 yıl daha devam etmesini diliyorum. Ben inanıyorum ki; Milli Eğitim Bakanlığımız bu projeyi programa alır, kazanmaharcama prensibi adı altında orta öğretim ve ilköğretimde ders müfredatına alır. Biz, Eğirdir’de bu projeyle başarılı olacağımıza inanıyorum. Velilerimizin de çocuklarımızın bütçe defterlerini mutlaka kontrol etmelerini istiyoruz. Bu projenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Kaymakam Adem Çelik de böylesine güzel bir projenin ilçedeki okullarda uygulanıyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bu defter sayesinde tasarruf bilincinin yanı sıra tüketim bilinci oluşacak. Bunlar gerçekten bu çağda çok kıymetli. Bu projeyi başlatan, emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Defter dağıtım öncesi öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çelik, bazı öğrencilerin tutmuş olduğu defter sayesinde harçlıklarından arttırdıkları para ile altın, kitap, oyuncak ve diğer gerekli ihtiyaçlarını aldıklarını öğrenince bunun bir tutumluluk göstergesi olduğunu dile getirdi.
"Amaç: kazanma ve harcama prensipleri konusunda çocukların bilinçlendirilmesi"
"Bütçe defteri" projesi ile ilçede ilk, orta ve lise öğrenimlerini gören öğrencilerin, kazanma ve harcama prensipleri konusunda bilinçlerinin artırılması hedefleniyor.
2019 2020 eğitim öğretim yılı başında ilçedeki tüm lise, ortaokul ve ilkokul sınıf öğrencilerine dağıtılacak olan bütçe defterlerinin, her sınıf seviyesinde birincisi belirlenerek, dereceye giren öğrencilere ödül verilecek.
Ödüller, birinci ve ikinci kanaat dönemi olmak üzere verilecek.

ISPARTA

03 Ekim 2019 Perşembe

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