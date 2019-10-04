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Isparta'da hakemler sezonu açtı Vali Seymenoğlu: “Isparta'mızın aktif hakem grubunun olması ...

İHA

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Isparta Şubesi ve İl Hakem Kurulu Başkanlığı'nın organize ettiği 20192020 sezon açılış töreni gerçekleştirildi. Isparta Valisi Öer Seymenoğlu, Vali Seymenoğlu, "Isparta ilimizin aktif hakem grubunun olması Isparta sporumuza güç veriyor" dedi.

Isparta'da hakemler sezonu açtı Vali Seymenoğlu: “Isparta'mızın aktif hakem grubunun olması sporumuza güç veriyor"

Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği (TFFHGD) Isparta Şubesi ve İl Hakem Kurulu Başkanlığı'nın organize ettiği 20192020 sezon açılış töreni gerçekleştirildi. Isparta Valisi Öer Seymenoğlu, Vali Seymenoğlu, “Isparta ilimizin aktif hakem grubunun olması Isparta sporumuza güç veriyor" dedi.

Isparta Atatürk Stadı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Vali Ömer Seymenoğlu, Bölge Sorumlusu Hamza Işın, İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı, TFFHGD Isparta Şube Başkanı Mustafa Sağdıç, Isparta Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün, Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (IASKF) Başkanı Erhan Oturak, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TFAD) Isparta Şube Başkanı Durmuş Türkmen, bölge hakem kurulu başkanları, gözlemciler ve hakemler katıldı.

“Hakemlerimize sezona en iyi şekilde hazırlıyoruz”
Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı, sezon açılış törenine katılan protokol üyelerine ve davetlilere teşekkür etti. Arabacı, “Bugün burada futbolumuzun temsilcileri ile spor sevenlerle bir arada bulunmaktan sonra derece mutlu olduk. Bildiğiniz gibi futbol bir takım oyunu başarının sırrı da iyi bir ekip olmaktan geçmektedir. Takımı takım yapan iyi bir iletişim, iyi bir eğitim, ortak inanç, ideal ve çok çalışmaktadır. İl Hakem Kurulu olarak, bu takımı oluşturmak, iletişimi sağlamak, çalışmaları için her türlü ortamı hazırlamaktadır. İlimizde oynanan müsabakaların oyun kuralları içerisinde eşit şartlarda oynanmasını sağlamak aralarındaki mücadelenin adil bir yönetilmesi için hakemlerimize eğitmek ve hazırlamaktadır. Bu konuda bize eğitim salonunu antrenman için sahasını bize açan ve her konuda desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve emeği geçen personeline teşekkürlerimizi sunarız. 20192020 Sezonun hepimize hayırlı olmasını kazasız belasız centilmence geçmesini diler, böyle bir günde bizleri yalnız bırakmayan davetimize icabet eder misafirlerimize teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.

TFFHGD Isparta Şube Başkanı Mustafa Sağdıç ise yeni sezonda hakem ve gözlemcilere başarılar dileyerek, açılışlarına katılan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’na, protokol üyelerine ve davetlilere teşekkür etti.
Isparta Futbol İl Temsilcisi Ali Özgün ise hakemlere yıl boyunca şans dilerken, camia olarak yanlarında olduklarını söyledi.
5. Bölge Sorumlusu Hamza Işın ise hakem ve gözlemcilere yeni sezonda başarılar dileyerek, açılışa katılan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve protokol üyelerine teşekkür etti.
Isparta’nın klasmanda hakem sayısının artması için çalışmalar yapıldığını ve daha çok sayısı artması için eğitim çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Seymenoğlu: "İyi ki varsınız"
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ise hakem ve gözlemcilerin açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni sezonda hakem ve gözlemcilere başarılar dileyen Vali Seymenoğlu, “Isparta ilimizin aktif hakem grubunun olması Isparta sporumuza güç veriyor. Her spor branşında hakemlerimiz bulunuyor. Hakem demek tarafsız olmak demek, adil olan demek. Hakem arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Bizlerde yöneticiler olarak sporun her zaman içerisinde olacağız. Çünkü, spor ülkemiz ve gençlerimiz için olmazsa olmaz. Bağımlılıkla mücadele yolunda sporun önemi büyük. Gençlerimize ve çocuklarımıza ulaşmak için spor önemli. İyi ki varsınız. İyi ki Ispartalısınız. İyi ki Isparta’da sizleri yalnız bırakmayan ağabeyleriniz var. Bu duygularla sezonun hayırlar getirmesini ve kazasız belasız bir sezon geçirmenizi temenni ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hamza Işın’a plaket, bölgesel hakemlere sertifika verildi
Konuşmaların ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından 5. Bölge Sorumlusu Hamza Işın’a ve federasyonda görevde olduğu için katılamayan Abdurrahman Arıcı’nın eşine plaket verildi. Ayrıca, bu sezon bölgesel hakemliğe terfi eden Ramazan Sağdıç ve Tufan Selvi’ye de sertifikaları Bölge Sorumlusu Hamza Işın tarafından verildi.
Plaket ve sertifika töreninin ardından fotoğraf çekimleri yapılarak, dernek tarafından davetlilere ikramlarda bulundu.
Ardından protokol üyeleri ve davetliler Atatürk Stadı VIP Salonu'nda Vali Seymenoğlu ve 5. Bölge Sorumlusu Hamza Işın tarafından Bölge Hakemliğinin sorunları konuşuldu.

ISPARTA

04 Ekim 2019 Cuma

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