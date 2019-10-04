TÃœRKÄ°YE'nin ilk Paralimpik Avrupa YÃ¼zme Åžampiyonu SÃ¼meyye BoyacÄ± ve DÃ¼nya Åžampiyonu Beytullah EroÄŸlu, SÃ¼leyman Demirel Ãœniversitesi'ne (SDÃœ) konuk oldu. BaÅŸarÄ± hikayesini anlatan Beytullah EroÄŸlu, "Ailem beni 'Allah tarafÄ±ndan verilmiÅŸ bir hediye' olarak gÃ¶rdÃ¼ ve bu ÅŸekilde hayata hazÄ±rladÄ±. Allah, canlÄ±larÄ± iki tÃ¼r olarak yarattÄ±. Ancak insanoÄŸlu, bizlere niÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir tÃ¼rmÃ¼ÅŸÃ¼z gibi davranÄ±yor? Biz Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tÃ¼r insan deÄŸiliz. Biz insanÄ±z" dedi.

'Engelimi DeÄŸil, YeteneÄŸimi GÃ¶r; Bir Kulvar da Bana AyÄ±r Projesi' kapsamÄ±nda Avrupa Paralimpik YÃ¼zme Åžampiyonu SÃ¼meyye BoyacÄ± ve DÃ¼nya Paralimpik YÃ¼zme Åžampiyonu Beytullah EroÄŸlu, SDÃœ'ye konuk oldu. KollarÄ± olmadan dÃ¼nyaya gelen SÃ¼meyye BoyacÄ±, Avrupa ÅžampiyonluÄŸuna uzanan yaÅŸam hikÃ¢yesini anlattÄ±. Engellilere empatiyle yaklaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten BoyacÄ±, "Bize sempatik tavÄ±rlar ile yakÄ±nlaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±n. Bu yaklaÅŸÄ±m Ã§ok incitici ve rahatsÄ±z edici. Empati kurarak yaklaÅŸsÄ±nlar. Kent yaÅŸamÄ±ndan gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±n gereksinimlerine kadar her alanda gerekli ve saÄŸlÄ±klÄ± koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ±na destek verin. O zaman kendimiz yapabiliriz. O zaman mutlu oluruz" diye konuÅŸtu.

'EN BÃœYÃœK HEDEFÄ°M TOKYO OLÄ°MPÄ°YATLARI'

KollarÄ±nÄ±n olmamasÄ±nÄ±n kendisi aÃ§Ä±sÄ±ndan bir Ã¶nem taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan BoyacÄ±, "3 yaÅŸÄ±nda ayak parmaklarÄ±mla gÃ¼le dokunarak dokunma duygusunu kazandÄ±m. 4 yaÅŸÄ±nda resim Ã§izme yeteneÄŸimi keÅŸfettim. 5 yaÅŸÄ±nda Rus Halk MasallarÄ± kitabÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±nÄ± Ã§izdim. Ebru sanatÄ± ile uÄŸraÅŸÄ±yorum. Ulusal ve uluslararasÄ± kiÅŸisel sergiler aÃ§tÄ±m. AynÄ± zamanda yÃ¼zme sporuna baÅŸladÄ±m. 4 yÄ±l Ã¶zel ders aldÄ±m. 2017'de 0.23 salise ile kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kma fÄ±rsatÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±m. Ã‡ok aÄŸladÄ±m. Ama saÄŸlÄ±klÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼nce Ã¶nÃ¼mde uzun yÄ±llar olduÄŸuna ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmam gerektiÄŸi kararÄ±na vardÄ±m. HÄ±rslandÄ±m. Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. 2018 yÄ±lÄ±nda Avrupa Åžampiyonu oldum. Cumhuriyet tarihinde Avrupa Åžampiyonu olan ilk TÃ¼rk kadÄ±n sporcu unvanÄ± kazandÄ±m. Åžimdi en bÃ¼yÃ¼k hedefim EylÃ¼l 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nda Ä°stiklÃ¢l MarÅŸÄ±'nÄ± okutmak, TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ndere Ã§ektirmek" dedi.

'Ä°NSANOÄžLU NEDEN ÃœÃ‡ÃœNCÃœ TÃœRMÃœÅžÃœZ GÄ°BÄ° DAVRANIYOR'

Paralimpik YÃ¼zme DÃ¼nya Åžampiyonu Beytullah EroÄŸlu ise kendi hikayesini anlatÄ±rken Ã¶nemli mesajlar verdi. Ä°ki kolu olmadan dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirten EroÄŸlu, "Ailem beni 'Allah tarafÄ±ndan verilmiÅŸ bir hediye' olarak gÃ¶rdÃ¼ ve bu ÅŸekilde hayata hazÄ±rladÄ±. Allah, canlÄ±larÄ± iki tÃ¼r olarak yarattÄ±. Ä°nsanoÄŸlu bizler iÃ§in niÃ§in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir tÃ¼rmÃ¼ÅŸÃ¼z gibi davranÄ±yor? Biz Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tÃ¼r insan deÄŸiliz. Biz insanÄ±z. Sizlerin, bizim iÃ§in 'bizden biri' demeniz gerekiyor. Bunun denilmediÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Zira TÃ¼rkiye'de Ã§ok Ã¶nemli bir nÃ