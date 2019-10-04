Eski parselde evi kanal ve yol ortasında kalan vatandaş, belediyenin yaptığı eve taşındı Başkan Başdeğirmen ‘Sizi mağdur etmem’ dedi, yakın bölgeye prefabrik ev yaptırdı Mutluluk gözyaşları içinde Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eski parselde evi kanal ve yol ortasında kalan vatandaş, belediyenin yaptığı eve taşındı Başkan ...

İHA

Isparta Belediyesi şehrin çeşitli noktalarında yol üzerinde kalan ve trafik güvenliğini zora sokan evlerin yıkım çalışmaları kapsamında, Deregümü bölgesinde imara açılan Zafer Mahallesi 5022. Sokak üzerinde eski parsel üzerinde bulunan ve üzerinden DSİ kanalı geçen evin yıkımı mülk sahibinin rızası ile gerçekleştirildi. Yıkımla birlikte yaklaşık 50 metre uzunluğunda bulunan DSİ kanalının her iki tarafla birleşmesi ve kanalın her iki yanından geçen yolun tamamlanmasının önündeki engeller kaldırılmış oldu.

Eski parselde evi kanal ve yol ortasında kalan vatandaş, belediyenin yaptığı eve taşındı Başkan Başdeğirmen ‘Sizi mağdur etmem’ dedi, yakın bölgeye prefabrik ev yaptırdı Mutluluk gözyaşları içinde Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler

Isparta Belediyesi şehrin çeşitli noktalarında yol üzerinde kalan ve trafik güvenliğini zora sokan evlerin yıkım çalışmaları kapsamında, Deregümü bölgesinde imara açılan Zafer Mahallesi 5022. Sokak üzerinde eski parsel üzerinde bulunan ve üzerinden DSİ kanalı geçen evin yıkımı mülk sahibinin rızası ile gerçekleştirildi. Yıkımla birlikte yaklaşık 50 metre uzunluğunda bulunan DSİ kanalının her iki tarafla birleşmesi ve kanalın her iki yanından geçen yolun tamamlanmasının önündeki engeller kaldırılmış oldu.
‘Sizi mağdur etmem’ dedi, yakın bölgeye prefabrik ev yaptırdı
Uzun yıllardır çözülemeyen bu sorunu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen göreve gelmesinin hemen ardından mülk sahipleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşılarak çözüme kavuşturdu. 70 yaşındaki Salim Çelik ve eşi Bağdat Çelik ile görüşen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aileye ‘Sizi mağdur etmem’ sözü verdi.
Verdiği sözü yerine getiren ve uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan sorunu çözen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çelik çiftinin yıkılan evinin hemen alt bölgesine ev yaptı. Çelik çiftinin dün itibariyle yeni evlerine taşınmasının ardından DSİ kanalı üzerinde kalan evin yıkımı gerçekleştirildi.
Çelik: “Bizlere ikinci baharımızı yaşattınız”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, yıkım öncesinde SalimBağdat Çelik çiftini yeni evlerinde ziyaret etti. Çifte çiçek ve yeni ev hediyesi veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Çelik ailesi teşekkür ederken, “Bizlere ikinci baharımızı yaşattınız” diye seslendi.
Başkan Şükrü Başdeğirmen’in aileyi ziyareti esnasında konuşan Salim Çelik, “Başkanım Allah razı olsun. Sana ve bütün personeline teşekkür ederim. Bizi büyük çileden kurtardın. Yeni ev sayenizde yapıldı. Sağ olun, var olun. Ben memnun oldum, Allah’ta sizi memnun etsin. Ömrümün son baharını yaşattınız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Çok şükür bin şükür. Belediyemizin gücü var yapıldı. Biz her zaman için uyum sağlarız. Çok uğraştım ancak vakit nasip bu zamanaymış” şeklinde konuştu. Yeni evlerini çok beğendiğini söyleyen Bağdat Çelik’te “Allah sizlerden bir değil bin kere razı olsun. Çok sağ olun. Yeni evimizi çok beğendik” ifadelerinde bulundu.
Başdeğirmen: “Devletimiz milletimiz bu gücüyle her zaman vatandaşlarına hizmet etmek için elinden geleni yapar”
Yeni evlerinde sağlık ve mutluluk içerisinde oturmaları temennisinde bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Allah sizlerden de razı olsun. Güle güle oturun. Eviniz hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlıkla oturmayı nasip etsin. Allah devletimize, belediyemize zeval vermesin. Bizlerde böyle hizmetleri yapalım. Sizlerin mutlu olacağı, beğeneceği, huzur bulacağı işleri yapmayı Yüce Rabbim bizlere nasip etsin. Belediyemiz var olduğu sürece, devletimiz milletimiz bu gücüyle beraber her zaman vatandaşlarına hizmet etmek için elinden geleni yapar” görüşlerinde bulundu.
Başkan Başdeğirmen ziyaretin ardından SalimBağdat Çelik çifti ile beraber eski evin yıkımına geçti.

ISPARTA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 16:09
  • AKŞAM 18:45
  • YATSI 20:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Belediyesi ev sahipliğinde Hayvanları Koruma Günü etkinliği Başkan Başdeğirmen, bin 600 çocuğa ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi ev sahipliğinde Hayvanları Koruma ...
Isparta 32 Spor'da 2 profesyonel ayrılık
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor'da 2 profesyonel ayrılık
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı bulvar çalışmalarında mutlu son Başdeğirmen: “SDÜ’den çıkan herkes bu yoldan hiç kesintisiz 5 km’lik yolla ulaşmak istediği yere gitmiş olacak”
YEREL HABERLER SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı bulvar çalışmalarında ...
Dünya şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür insan değiliz
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür ...
Isparta'da ’Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa’ temalı Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
YEREL HABERLER Isparta'da ’Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa’ temalı ...
Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden şoförlere alkol denetimi Başkan Daşdöner: “Böyle önemli görevlerde bulunan esnaf kardeşlerimizin hata payları sıfır”
YEREL HABERLER Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli ...
30 yıldır yaşadığı evi ‘sağlık’ için kamuya bağışladı
YEREL HABERLER 30 yıldır yaşadığı evi ‘sağlık’ için kamuya bağışladı
Dünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür insan değiliz
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür ...
Isparta'da hakemler sezonu açtı Vali Seymenoğlu: “Isparta'mızın aktif hakem grubunun olması sporumuza güç veriyor"
YEREL HABERLER Isparta'da hakemler sezonu açtı Vali Seymenoğlu: ...
30 yıllık evini 'sağlık' için bağışladı
YEREL HABERLER 30 yıllık evini 'sağlık' için bağışladı
Keçeden ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor
YEREL HABERLER Keçeden ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor
Öğrencilere tasarruf bilinci için 'Bütçe defteri'
YEREL HABERLER Öğrencilere tasarruf bilinci için 'Bütçe defteri'
Eğirdir MYO’da ilk ders, Başkan Başdeğirmen’den Başkan Başdeğirmen, mezun olduğu üniversitede ilk akademik yıl açılış dersini verdi
YEREL HABERLER Eğirdir MYO’da ilk ders, Başkan ...
Vali Seymenoğlu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Vali Seymenoğlu'dan şehit ailesine taziye ziyareti
Isparta Belediyesi çalışmalarında hedefe doğru
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi çalışmalarında hedefe doğru
Başkanın 4 gol attığı maçta gazeteciler galip geldi: 10 - 9 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, gazetecilerle futbol maçı yaptı
YEREL HABERLER Başkanın 4 gol attığı maçta gazeteciler galip geldi: ...
Isparta Valisi Seymenoğlu: "Göğsümüzü kabartıyor, gözlerimizi yaşartıyorsunuz"
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu: "Göğsümüzü kabartıyor, ...
Jandarma hırsızı yakaladı, bin 658 paket sigara ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma hırsızı yakaladı, bin 658 paket sigara ele ...
Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı
YEREL HABERLER Bagajında yolcu taşıyan sürücü ehliyetsiz çıktı
Isparta’da yaya geçidi nöbeti Isparta Valisi Seymenoğlu: “Trafikte önceliklerimizi yayadan ve çocuklardan yana kullanalım”
YEREL HABERLER Isparta’da yaya geçidi nöbeti Isparta Valisi ...
Isparta Belediyesi’nden ‘Okula Uyum Süreci Semineri’
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden ‘Okula Uyum Süreci Semineri’
Başkan Başdeğirmen sporda hata yapana sarı ve kırmızı kart gösterecek Hakemlerden belediye başkanına sürpriz hediyeler, sarı ve kırmızı kart hediye ettiler
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen sporda hata yapana sarı ve kırmızı ...
Şeker pancarında hasat zamanı 60 bin ton rekolte bekleniyor Şeker pancarı hasadı havadan görüntülendi Pancar üreticisi bu yılki alım fiyatı ve verimden memnun
YEREL HABERLER Şeker pancarında hasat zamanı 60 bin ton rekolte ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X