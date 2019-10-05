'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Isparta’da meyve ağaçları iklim şartları dolayısıyla zarar gördükten sonra uzun vadeli tarımdan vazgeçerek sebze üretimine geçen merkeze bağlı Büyükgökçeli köyü, ürettiği bin tonluk kabak rekoltesiyle marka olmak istiyor. Damak tatlarının vazgeçilmez tatlılarının başında gelen kabak tatlısı başta olmak üzere, süs eşyası olarak kullanımdan bebek maması imalatına kadar birçok alanda değerlendirilen kabak için Pazar sıkıntısının çözümü sonrasında tanıtım ve festival gibi çalışmalar yapılması hedefleniyor.

ISPARTA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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