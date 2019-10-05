Isparta'da abla - kardeş futbol hakemleri

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Isparta’daki Sarıkaya kardeşler, birlikte futbol hakemliği yapıyor. Kentteki amatör maçlarda görev alan abla Yüksel Sarıkaya, il hakemliğine yükselirken, kardeşi Kaan da aday hakemlik yaparak yeşil sahalarda boy gösteriyor. Ablasından sonra hakemliğe başlayan Kaan, gelecek vaat eden hakemler arasında gösteriliyor.

Yeni sezonda Sarıkaya kardeşlerin aynı maçta trio olarak görev yapması da bekleniyor. Kadın hakem Yüksel Sarıkaya ise hakemlikte kendisine Ümit Öztürk'ü örnek alıyor.

Diğer yandan, Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı da bu yıl açtıkları Aday Hakemlik Kursu'nun ardından yaklaşık 150 hakem sayısına ulaştıklarını belirterek, “Ispartalı gençlerimizin yanı sıra üniversite öğrenimini Isparta'da yapan öğrencilerimizde hakemlik kursuna katıldılar. Genç yetenekleri kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

ISPARTA 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:44

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.