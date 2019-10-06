Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Motosiklet önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Motosikletin çarptığı aydınlatma ...

İHA

Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin ağaç ve aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü öldü, yolcu ise ağır yaralandı. Feci kazada, motosikletin çarpmasıyla kısa devre yapan direkte çıkan yangın tehlike saçarken, kısa süre sonra söndürülerek kontrol altına alınabildi.

Motosiklet önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Motosikletin çarptığı aydınlatma direğinde kısa devre sonucu yangın çıktı Isparta’da feci kaza: motosiklet sürücüsü öldü, yolcu ise ağır yaralandı

Isparta’da sürücünün kontrolünden çıkan motosikletin ağaç ve aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü öldü, yolcu ise ağır yaralandı. Feci kazada, motosikletin çarpmasıyla kısa devre yapan direkte çıkan yangın tehlike saçarken, kısa süre sonra söndürülerek kontrol altına alınabildi.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Yayla Mahallesi İsmet Paşa Caddesi (111.Cadde) üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Kaymakkapı Meydanı istikametinden Camlı Camii yönüne seyreden İsmail Hakkı İnliceliler yönetimindeki 07 FZT 37 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak önce kaldırımdaki ağaçlara, ardından aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Feci kaza sonucu motosiklet ve üzerinde bulunan 2 kişi farklı yönlere savruldu.
Sürücü öldü, yolcu ağır yaralandı
Kazada, motosiklet sürücüsü İsmail Hakkı İnliceliler (31) olay yerinde hayatını kaybederken, beraberinde yolcu olarak bulunan Gülsüm Ö. (25) ise ağır yaralandı.
Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından motosikletin çarptığı direkte ise kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre sonra müdahale edilerek söndürüldü.
Kaza mahalline gelen 112 Acil Servis Ekipleri ise yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi. Ölen sürücünün olay yerine gelen yakınları, arkadaşları için gözyaşı döktü.
Ağır yaralı Gülsüm Ö.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otopsi için morga sevk edildi
Kazada hayatını kaybeden sürücü, olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasının ardından, cenaze nakil aracı ile otopsi yapılmak üzere, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morgu’na sevk edildi. Öte yandan polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

ISPARTA

06 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 16:07
  • AKŞAM 18:42
  • YATSI 19:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşil sahada Brezilya usulü doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Yeşil sahada Brezilya usulü doğum günü kutlaması
Isparta'da abla - kardeş futbol hakemleri
YEREL HABERLER Isparta'da abla - kardeş futbol hakemleri
61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu 112 ambulanslarıyla umuda yolculuk Isparta’da bağışlanan organlar, 112 Acil Servis ekipleri ambulanslarıyla Antalya ve Konya’ya gönderildi
YEREL HABERLER 61 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut ...
Isparta’da kabak hasadı başladı Kabağın pazar sıkıntısı çözülürse, festival ve tanıtım çalışması yapacaklar Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk: “Isparta’mız bir tarım memleketi, toprağından bereket fışkırıyor”
YEREL HABERLER Isparta’da kabak hasadı başladı Kabağın pazar ...
Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Isparta Belediyesi ev sahipliğinde Hayvanları Koruma Günü etkinliği Başkan Başdeğirmen, bin 600 çocuğa ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi ev sahipliğinde Hayvanları Koruma ...
Isparta 32 Spor'da 2 profesyonel ayrılık
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor'da 2 profesyonel ayrılık
Eski parselde evi kanal ve yol ortasında kalan vatandaş, belediyenin yaptığı eve taşındı Başkan Başdeğirmen ‘Sizi mağdur etmem’ dedi, yakın bölgeye prefabrik ev yaptırdı Mutluluk gözyaşları içinde Başkan Başdeğirmen’e teşekkür ettiler
YEREL HABERLER Eski parselde evi kanal ve yol ortasında kalan ...
SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı bulvar çalışmalarında mutlu son Başdeğirmen: “SDÜ’den çıkan herkes bu yoldan hiç kesintisiz 5 km’lik yolla ulaşmak istediği yere gitmiş olacak”
YEREL HABERLER SDÜ Batı Kampusu-Adliye Kavşağı bulvar çalışmalarında ...
Dünya şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür insan değiliz
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür ...
Isparta'da ’Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa’ temalı Dünya Yürüyüş Günü etkinliği
YEREL HABERLER Isparta'da ’Koş, Yürü, Oyna, Sağlıklı Yaşa’ temalı ...
Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden şoförlere alkol denetimi Başkan Daşdöner: “Böyle önemli görevlerde bulunan esnaf kardeşlerimizin hata payları sıfır”
YEREL HABERLER Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli ...
30 yıldır yaşadığı evi ‘sağlık’ için kamuya bağışladı
YEREL HABERLER 30 yıldır yaşadığı evi ‘sağlık’ için kamuya bağışladı
Dünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür insan değiliz
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür ...
Isparta'da hakemler sezonu açtı Vali Seymenoğlu: “Isparta'mızın aktif hakem grubunun olması sporumuza güç veriyor"
YEREL HABERLER Isparta'da hakemler sezonu açtı Vali Seymenoğlu: ...
30 yıllık evini 'sağlık' için bağışladı
YEREL HABERLER 30 yıllık evini 'sağlık' için bağışladı
Keçeden ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor
YEREL HABERLER Keçeden ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X