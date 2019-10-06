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7 ayda 5 muhtar gören köyün halkı: Lanetli demeyelim, talihsiz diyelim

DHA

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana 7 ayda 5´inci muhtar göreve geldi. Köyün tarihinde ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan halk olayı talihsizlik olarak değerlendirirken, Haziran 2020'de yapılacak ara seçimde iyi bir muhtar seçeceklerini kaydetti. Köy halkı, 'Lanetli Mühür' yorumlarına ise "'Lanetli' demeyelim 'talihsiz' diyelim" dedi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana 7 ayda 5´inci muhtar göreve geldi. Köyün tarihinde ilk kez böyle bir şeyle karşılaşan halk olayı talihsizlik olarak değerlendirirken, Haziran 2020'de yapılacak ara seçimde iyi bir muhtar seçeceklerini kaydetti. Köy halkı, 'Lanetli Mühür' yorumlarına ise "'Lanetli' demeyelim 'talihsiz' diyelim" dedi.
31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Yahya Yürekli'yi muhtar seçen Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köylüleri, ilk muhtarın yaklaşık 2 ay sonra bu görevi yapamayacağını belirterek istifa etmesinin ardından muhtarsız kaldı. Yalvaç İlçe Seçim Kurulu bunun üzerine haziran ayında yeniden seçim yaptı. Bu kez seçimi Mehmet Ali Er kazandı. Ancak Er'in sabıkası olduğu belirlenince bu kez seçimde ikinci olan Selahattin Adıgüzel görevlendirildi. Adıgüzel'in de Seçim Kanunu'na göre köyde en az 6 ay ikamet etmesi şartını 15 günle kaybettiği anlaşılınca, bu kez seçimde 3'üncü sırada yer alan Ayşe Adıgüzel mazbatayı aldı.
2 AY SONRA ÖLDÜRÜLDÜ
Önceki yıllarda Çetince beldeyken mahalle muhtarlığı yapan ve halk arasında 'Efe Ayşe' olarak bilinen Ayşe Adıgüzel, 15 Ağustos 2019 tarihinde Ramazan Duyan'ın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Ramazan Duyan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk eden dini nikahlı eşi Asiye Aydoğmuş (35) ve babası Orhan Aydoğmuş (55) ile kadının çağrısı üzerine eve giden muhtar Ayşe Adıgüzel'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
AZA MUHTAR OLDU
Köyün yeniden muhtarsız kalması üzerine Kaymakamlık, ihtiyar heyetinde 1'inci aza olarak bulunan Mehmet Ali Almacı'ya 20 Ağustos tarihinde mührü vererek görevlendirdi.
'LANETLİ MÜHÜR DEYİMİ YAKIŞMADI'
Yaklaşık 2,5 aydır görevi yürüten Mehmet Ali Almacı, yaşananların bir talihsizlik olduğunu belirterek, "Köyümüzde 5 muhtar değişmesiyle ilgili medyaya yansıyan bazı haberlerde 'Lanetli Mühür' gibi bir deyim kullanılmış. Bu hiç hoş olmamış. Burada ne var ki lanetli olacak. Haziranda yapılacak seçim için şimdiden 23 arkadaşımızın aday olacakları yönünde duyumlar alıyoruz. Köyümüzde bu olayı hiç kötü yorumlayan yok" dedi.
'İLK KEZ BÖYLE OLDU'
Köyde sera işi ile uğraşan Mustan Merdane (50), "Ben 50 yaşındayım, köyümüzde daha önce hiç böyle bir olay yaşanmamıştı. Bu durumu kötü bir olay olarak karşılıyoruz. Hiçbir zaman başımıza gelmedik bir şey, kimse kabullenmiyor. Gelen muhtar dayanamıyor. İyi birinin çıkmasını istiyoruz" dedi.
DHA muhabirinin, "Yaşanan bu olay sonrası köy halkında herhangi bir endişe, korku meydana geldi mi?" sorusuna ise Mustan Merdane, "Hiçbir korku olmadı, neyine korkacağız ki? Herkes işinde zaten. Bizim köyümüzde bir de şu var; 'muhtara yardımcı olalım' diyen yok, muhtar yalnız kalıyor burada bu işi yapmak zor" şeklinde yanıt verdi.
'ÇOK ÜZÜCÜ'
Köy halkından Cennet Merdane, yaşanan elim olaydan dolayı çok üzüldüklerini kaydederek, "Ayşe Abla çok iyi biriydi, 'Efe Ayşe' diye bilirdik. Ta karşıdan görse 'Ne yapıyorsunuz' diye yanımıza sormaya gelirdi" dedi. Cennet Merdane, köyde muhtar değişimlerinden dolayı herhangi bir kötü düşünce oluşmadığını söyledi.
'BU SADECE BİR TALİHSİZLİK'
Kerim Karagöz de köyde ilk kez bu kadar kısa sürede muhtar değişmesini talihsizlik olarak değerlendirdi. Karagöz, "Yaşanan vefat olayı dışındaki değişikliklerden biri istifa diğerleri ise sabıka ve ikametgahtan kaynaklandı. Bunun neyi var ki herkesin başına gelebilir" dedi.
'2 BİN LİRAYA KİM İSTER Kİ BU GÖREVİ'
Serada domates toplayan Ali Karagöz, köyde kimsenin kolay kolay muhtar olmak isteyeceğini düşünmediğini belirterek, "Burası eskiden belediyelikti ve belediye başkanı yönetiyordu. Başkan 810 bin lira maaş alıyordu. Şimdi aynı nüfusa muhtar bakıyor ve adama 2 bin lira veriyorlar. Bu adam 2 bin lira için bu işi yapar mı?" diye konuştu. Karagöz 'Siz aday olmak ister miydiniz' sorusuna ise "Benim 4 çocuğum var. Bu işi bırakıp muhtar olursam 2 bin lira ile ben 4 çocuğa nasıl bakacağım" dedi.
'LANETLİ DEMEYELİM TALİHSİZ DİYELİM'
Çetince köyünde toptan sebze alım satımı yapan Sadettin Tokmak da yaşanan bu olayın tamamen talihsizlik olduğunu değerlendirerek, "'Lanetli' demeyelim 'talihsiz' diyelim. Çünkü yaşanan olayların hepsi bir talihsizliktir. Lanetli kelimesi köyümüze hiç yakışmadı" ifadesini kullandı.

ISPARTA

06 Ekim 2019 Pazar

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