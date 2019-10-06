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Motosiklet önce ağaca sonra direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

ISPARTA'da kontrolden çıkan motosikletin önce ağaçlara sonra da aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü İsmail Hakkı İnliceliler (31) yaşamını yitirdi, arkasında oturan Gülsüm Ö. (25) yaralandı.

ISPARTA'da kontrolden çıkan motosikletin önce ağaçlara sonra da aydınlatma direğine çarptığı kazada sürücü İsmail Hakkı İnliceliler (31) yaşamını yitirdi, arkasında oturan Gülsüm Ö. (25) yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Yayla Mahallesi 111. Cadde üzerinde meydana geldi. İsmail Hakkı İnliceliler'in kullandığı 07 FZT 37 plakalı motosiklet, önce kaldırımdaki ağaçlara, daha sonra aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü İsmail Hakkı İnliceliler ile arkasında oturan Gülsüm Ö. yola savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler sürücü İsmail Hakkı İnliceliler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmail Hakkı İnliceliler'in cenazesi incelemeler sonrası Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Durumu ağır olan Gülsüm Ö. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

ISPARTA

06 Ekim 2019 Pazar

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