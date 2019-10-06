Isparta’da Gülkent Orta Okulu’nda beden eğitimi öğretmenliği yaptığı dönemde krosta dünya derecesi yaşatan 69 yaşındaki Ayhan Akbay, yıllar geçse de bu kez şahsi olarak veteranlar triatlon ve yüzme branşlarında, Avrupa ve Balkan birinciliklerine imza atıyor.

Isparta'nın spordaki duayen isimleri arasında gösterilen emekli öğretmen Ayhan Akbay, ITU Paratriatlon Dünya Kupası, ETU Triatlon Avrupa Kupası'nda boy gösterdi. 65 yaş veteranlarda girdiği yarışmalarda birinciliği kimseye bırakmayan Akbay, Isparta'yı da başarıyla temsil etti.

Akbay yaptığı açıklamada, "2019 Sezonu Avrupa Cup ve Türkiye Şampiyonluğu genel klasmanı da toplamda birinci bitirdim. Toplam 4 birincilik madalyası ve şampiyonluk kupası ile 2019 yılı şanslı ve güçlü yılım oldu. Şükürler olsun" dedi.

Sporun yaşı olmadığını belirten Akbay, elde ettiği derecelerle gururlandırmaya devam ediyor.

ISPARTA 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:42

YATSI 19:57

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