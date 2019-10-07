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Adı tatlı, fiyatı acı bal kabağı Kilogramı 60 -70 kuruşa güçlükle satılabiliyor Tanesi 60 kilograma ...

İHA

Isparta'da kabak tatlısı başta olmak üzere, süs eşyası olarak kullanımdan bebek maması imalatına kadar birçok alanda değerlendirilen kabakta pazar sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıyı sıkıntısının çözümü sonrasında tanıtım ve festival gibi çalışmalar yapılması hedefleniyor. Merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü Muhtarı Selçuk Öztürk, "Pazar açısından biraz düşük kalıyoruz. Kaliteli kabağımız var ama pazarlama konusunda biraz eksiğimiz var. Bunu da çözeceğiz İnşallah" dedi.

Adı tatlı, fiyatı acı bal kabağı Kilogramı 60 -70 kuruşa güçlükle satılabiliyor Tanesi 60 kilograma kadar ulaşan bal kabağında pazar sıkıntısı Büyükgökçeli Köyü Muhtarı Selçuk Öztürk: “Kaliteli kabağımız var ama pazarlama konusunda sıkıntı yaşıyoruz”

Isparta'da kabak tatlısı başta olmak üzere, süs eşyası olarak kullanımdan bebek maması imalatına kadar birçok alanda değerlendirilen kabakta pazar sıkıntısı yaşanıyor. Bu sıkıntıyı sıkıntısının çözümü sonrasında tanıtım ve festival gibi çalışmalar yapılması hedefleniyor. Merkeze bağlı Büyükgökçeli Köyü Muhtarı Selçuk Öztürk, “Pazar açısından biraz düşük kalıyoruz. Kaliteli kabağımız var ama pazarlama konusunda biraz eksiğimiz var. Bunu da çözeceğiz İnşallah” dedi.

Isparta’da yetiştirilen bal kabakları büyüklüğü ve lezzetiyle dikkat çekiyor
Kentte merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde, iklim şartları dolayısıyla uzun vadeli tarımdan vazgeçerek meyve yerine sebze üretimine geçilirken yetiştirilen ve 40 ila 60 kilograma kadar ulaşan bal kabakları göz dolduruyor. Köyde üretilen ve 60 kiloya kadar ulaşan bal kabakları görenleri şaşırtıyor ancak köyde yetiştirilen kaliteli ve büyük kabaklar için Pazar sıkıntısı çekiliyor. Sezonda yaklaşık bin ton dolayında üretilen kabaklar, kilogramı 60 ila 70 kuruş arasında değişen fiyatlardan güçlükle alıcı bulabiliyor.
Büyükgökçeli köyü, son dönemde sezonda ürettiği bin tonluk kabak rekoltesiyle marka olmak isterken, Damak tatlarının vazgeçilmezlerinden olan kabak tatlısı başta olmak üzere, süs eşyası olarak kullanımdan bebek maması imalatına kadar birçok alanda değerlendirilen kabak için ilk olarak pazar sıkıntısının çözümü hedefleniyor.

Selçuk: “Emek gerektiren ve bakım isteyen bir iş”
Büyükgökçeli köyünde yetiştirilen bal kabaklarının iyi bakımı ve kalitesine dikkat çeken Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Burada üretilen kabaklarımızın büyüklüğü yaklaşık olarak, enine boyuna 60 kilograma kadar geliyor, ulaşıyor. Bu kabakları büyüten çiftçilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki, bu tür kabaklar her yerde bu büyüklüklere ulaşmıyor. Neticede bu da emek gerektiren ve bakım isteyen bir iş. Tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Biz, yetiştiriyoruz, Türkiye’mize afiyet olsun” dedi.

Öztürk: “Köyümüzün yarısından fazlası kabak üretimi yapıyor”
Yaklaşık bin 700 nüfusu bulunan Büyük Gökçeli Köyü’nde, geçimin genellikle tarım ve hayvancılıkla sağlandığını ifade eden Muhtar Selçuk Öztürk, “Son yıllarda bizim bölgede üretimini yaptığımız meyvelerimizi, soğuk iklim şartları dolayısıyla don ve dolu olaylarının etkilemesi nedeniyle bölgemizdeki üreticilerimiz kabak ve sebze üretimi yapmaya başladı. Köyümüzün yarısından fazlası, yüzde 6070 oranındaki bir kısmı kabak üretimi yapıyor. Biz, kabakta bir marka haline gelmiş durumdayız. Aroması, tadı ve şekeri bakımından bayağı kaliteli, büyüklük ve tat yönünden güzel kabak yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.
“Kaliteli kabağımız var ama pazarlama konusunda biraz eksiğimiz var”
Üretilen kabakların kalitesine rağmen, Pazar bulma ve pazarlanma aşamasında sıkıntılar yaşandığını kaydeden Muhtar Öztürk, “Şu aşamada, Pazar açısından biraz düşük kalıyoruz. Kaliteli kabağımız var ama pazarlama konusunda biraz eksiğimiz var. Bunu da çözeceğiz inşallah” görüşlerinde bulundu. Muhtar Öztürk, bu konuda Ziraat Odası başta olmak üzere, bürokrat ve siyasilere de önemli görevler düştüğünü hatırlattı.

ISPARTA

07 Ekim 2019 Pazartesi

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