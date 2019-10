Başkan Başdeğirmen: “Aynı amaçla, aynı yolda yürüyen kurumlarız”

Türk Kızılay’ı Isparta Şubesi Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü, Genç Kızılay Isparta Temsilcisi Furkan Altunbaşak ve yönetim kurulu üyesi Şule Çelik, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, “Sizlerle birlikte işbirliği içerisinde aynı amaçla aynı yolda yürüyen kurumlarız” dedi.

Ziyarette konuşan Türk Kızılay’ı Isparta Şubesi Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü, teşkilat olarak şehirde yaptıkları faaliyetler ve ortak yapabilecekleri çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bilgiler verdi. Büyükküpçü, “Gönüllülük çerçevesinde çalışan, iyilik hareketiyiz, sizlerin de desteğini istiyoruz. Zaman zaman ihtiyaçlar oluyor, bu ihtiyaçların giderilmesi belediye gibi güzel bir kurumun desteği ile yapılınca çok daha kolaylaşacaktır. Siz Ispartalısınız, şehirdeki ihtiyaçları bilensiniz” dedi.

Kızılay olarak afet gelmeden önce afete hazırlıklı bir nesil, toplum oluşturmak için çalıştıklarını aktaran Büyükküpçü, eğitim çalışmalarına başlayacaklarını, yine 1200 aileye gıda, 1500 aileye de giyim yardımında bulunduklarını kaydederek, “Bunlar bu şehrin insanına yardım anlamında çok önemli. Hem bunları sizlerle paylaşmak istedik hem de desteklerinizi almak için geldik. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Sizlerle işbirliği içerisinde çalışmalıyız. Bunun bilincindeyiz. Güzel çalışmalarınızla ihtiyaç sahiplerini her türlü sorundan kurtarmak için elinizden geleni yapıyorsunuz” ifadesinde bulundu.

Kızılay’ın sadece ihtiyaç sahiplerinin gıdası, giyimi değil, kan ile ilgili insan sağlığını ilgilendiren konuda da çok önemli çalışma gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Sizlerden Allah razı olsun. Allah kötü günler yaşatmasın. Bir afet anında ne yapmamız gerektiğini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu bilinci sağlamak için verdiğiniz eğitimlerle, yapmış olduğunuz hazırlıklarla insanlarımızın ihtiyaçlarını görecek her türlü tedbiri alıyorsunuz” görüşlerinde bulundu.

Kendilerinin de Kızılay’a karşı yapılması gereken ne varsa yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerin yapmış olduğu çalışmaları bizlerde sosyal belediyecilik düşüncesiyle yapmaya çalışıyoruz. Altyapılarımızı buna göre ayarlıyoruz, ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle birlikte işbirliği içerisinde aynı amaçla aynı yolda yürüyen kurumlarız. İki kurumunda birbirini desteklemesi gerekiyor. Bundan sonraki çalışmalarda da bizler sizlerle beraberiz. Yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı şahsım, belediyem ve Isparta’mız adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

