Isparta ulaşımında konfor için yolda kalan evlerin yıkımları sürüyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen seçim döneminde verdiği trafik ve ulaşıma yönelik vaatlerini bir bir yerine getiriyor. Bu vaatlerle birlikte yine şehir içi ulaşımı rahatlatacak olan ve yolda kalan binaların da tek tek anlaşılarak yıkım işleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar 3 evin yıkımı gerçekleştirilerek trafik rahatlığı sağlanırken, salı ve çarşamba günleri de yıkılacak evlerle yolda kalan ev yıkımı sayısı 5’e ulaşacak. Salı günü Çünür Kavşağında yolda kalan evin yıkımı ile servis yolu tamamlanacak, Çarşamba günü de Adliye Kavşağındaki 2 katlı binanın yıkımıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Batı kampusuna ulaşımda tüm engeller ortadan kaldırılmış olacak.

Isparta Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatmak, yeni alternatif yollarla ulaşım hizmetlerinin daha hızlı sağlanabilmesi amacıyla yol üzerinde kalan ve yıllardır çözüme kavuşturulamayan bazı evlerin, mülk sahipleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde yıkımını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ‘şehir içi trafiğinin rahatlatılması’ ve ‘yeni alternatif bulvarlarla ulaşımın daha hızlı sağlanması’ amacıyla verdiği talimatlar doğrultusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ortaklaşa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda ilki 202 (Devlet Bahçeli) Cadde üzerinde kalan ve yolu daraltan bina temmuz ayı ilk haftasında yıkıldı. Mevcut imar planında yol olan alanda kalan tek katlı bina mal sahibi ile yapılan görüşmeler sonucu yıkılarak yoldaki daralma kaldırıldı, yol güvenliği ve ulaşımın rahatlaması sağlandı.

Isparta Belediyesinin yol çalışmaları, ağustos ayında Hisar Mahallesi 144 Cadde (Kesikbaş Türbe Karşısı) üzerinde Mürüvvet Bulat’a ait tamamı yolda kalan ve trafik güvenliğini zora sokan 211 metrekarelik müstakil evin yıkımı ile devam etti. Mülk sahipleriyle karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirilen yıkıma aile bireylerinin tamamı katılırken, ‘Çevreye verdiğimiz mutluluktan dolayı sevinç duyuyoruz’ ifadelerinde bulunmuştu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yapılan tüm çalışmaların mülk sahipleri ile karşılıklı istişarelerle ve gönül rızası ile yapıldığını dile getirirken bu çalışmaların sonuncusu ise geçen hafta içerisinde 70 yaşındaki Salim Çelik ve eşi Bağdat Çelik’e ait Zafer Mahallesi 5022 Sokak üzerinde eski parsel üzerinde bulunan ve üzerinden DSİ kanalı geçen evin yıkımı ile gerçekleşti.

Uzun yıllardır çözülemeyen bu sorunu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen göreve gelmesinin hemen ardından mülk sahipleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşılarak çözüme kavuşturmuş aileye ‘sizi mağdur etmem’ sözü vermişti ve Çelik çiftinin yıkılan evinin hemen alt bölgesine ev yaptırmıştı. Çelik ailesi yeni ev sahibi olmakla beraber Başkan Başdeğirmen’e “Bizlere ikinci baharımızı yaşattınız” diye seslenmiş ve teşekkürlerini iletmişti.

Bu 3 evin mülk sahipleriyle anlaşılarak yıkılmasının ardından sırada Çünür Mahallesi Kavşağında ve yine SDÜ Batı Kampusu ile Adliye Kavşağı arasında yer alan binaların yıkımı ile devam edecek.

Bu kapsamda salı (yarın) günü Çünür Kavşağında Fatma Kutlu’ya ait 102 Caddede Çünür Karakoluna giden servis yolu üzerinde 18 uygulaması sonrası yolda kalan 100 metrekarelik tek katlı binanın yıkımı gerçekleştirilecek. Bu binanın yıkımı ile birlikte şehir merkezinden Çünür’e giden servis yolu da tamamlanmış olacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında bulunan SDÜ Batı KampusuAdliye arası bulvar açılması çalışmaları da tamamlanırken, bulvarda asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu bulvarın Adliye Kavşağında yer alan noktasında da Rasim Altıntaş’a ait çift katlı bina bulunuyor. Bu binada 18 uygulaması sonrasında yolda kalıyordu. 180 metrelik, 2 katlı binanın da yıkımı çarşamba günü gerçekleştirilecek. Bu evin yıkımı ile birlikte AdliyeSDÜ Batı Kampusu arasında her hangi bir ulaşım sorunu yaşanmadan transit olarak ışığa takılmadan sürücülere seyahat rahatlığı yaşatacak.

ISPARTA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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