Isparta'da vatandaşa Gelendost elması dağıtımı Üretici getirdi, Vali vatandaşa dağıttı

Türkiye’nin her 4 elmasından birinin üretildiği Isparta’da Gelendost elmasının vatandaşa tanıtımı amacıyla Valilik tarafından ücretsiz dağıtım yapıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "Gelendost elmasının hasadı başladı. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve çiftçilerimiz Valiliğimize hayli fazlaca elma getirmişler bizde elmaları vatandaşlarımızla paylaşalım istedik. Anlık olarak şu anda vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize elma dağıtıyoruz. Gelendostlu çiftçilerimize teşekkür ediyoruz, selamlarımı gönderiyorum" dedi.



Isparta tarımında en çok üretimi yapılan meyve olan elmanın tanıtımını yapmak üzere Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu vatandaşa elma dağıttı. Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, görüşmenin ardından beraberinde getirdikleri elmaları Vali Seymenoğlu ile birlikte Valilik önünde vatandaşlara dağıttılar.

Isparta’da elma hasadının devam ettiğini belirten Vali Seymenoğlu üreticinin mutluluğunu ifade etmek adına Gelendost’tan gelen heyetle birlikte böyle bir uygulama içine girdiklerini söyleyerek, “Isparta’mızın en meşhur elmalarından biri olan Gelendost elmasının hasadı başladı. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve çiftçilerimiz Valiliğimize hayli fazlaca elma getirmişler bizde elmaları vatandaşlarımızla paylaşalım istedik. Anlık olarak şu anda vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize elma dağıtıyoruz. Gelendostlu çiftçilerimize teşekkür ediyoruz, selamlarımı gönderiyorum. Elma da Isparta’mız için bir değer” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 700 bin ton elma rekoltesi ile ülkemizde üretilen her 4 elmadan birinin yetiştirildiği Isparta’da elma hasadı halen devam ediyor.

ISPARTA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

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