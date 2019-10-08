Ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

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ISPARTA'da kontrolden çıkan motosikletin önce ağaca, ardından aydınlatma direğine çarptığı ve sürücü İsmail Hakkı İnliceliler'in (31) yaşamını yitirdiği, arkasında oturan Gülsüm Ö.'nün (25) yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 6 Ekim günü, 03.00 sıralarında Yayla mahallesi 111. Cadde üzerinde meydana geldi. İsmail Hakkı İnliceliler'in kullandığı 07 FZT 37 plakalı motosiklet, önce kaldırımdaki ağaçlara, daha sonra aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü İsmail Hakkı İnliceliler ile arkasında oturan Gülsüm Ö. yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sürücü İsmail Hakkı İnliceliler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Hakkı İnliceliler'in cenazesi, incelemeler sonrası Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Gülsüm Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı.

Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletin ağaca çarpma anı ve üzerindeki 2 kişinin yola savrulması görülüyor.



ISPARTA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:39

YATSI 19:54

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