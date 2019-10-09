Isparta da evde yatalak annesi ile birlikte ya\u015fayan \u015fah\u0131s, pompal\u0131 t\u00fcfekle pencereden rastgele ate\u015f a\u00e7t\u0131. Olay yerine \u00d6zel Harekat timleri sevk edilirsen, \u015fahs\u0131n ikna edilmesi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor. Olay, saat 14.00 s\u0131ralar\u0131nda Ba\u011flar Mahallesi 2702. Sokak taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Cemil E. isimli \u015fah\u0131s, \u00e7ocu\u011fu ve yatalak annesinin de bulundu\u011fu evin penceresinden pompal\u0131 t\u00fcfekle soka\u011fa rastgele ate\u015f etti. Kom\u015fular\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. \u015eah\u0131s ikna edilemeyince \u00d6zel Hareket ekipleri olay yerine \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131. \u00c7evre g\u00fcvenli\u011fini al\u0131p b\u00f6lgeye kimseyi yakla\u015ft\u0131rmayan \u00d6zel Harekat ekiplerinin Cemil E. yi ikna \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.