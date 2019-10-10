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Başkan Başdeğirmen’den ‘Barış Pınarı Harekatı’ mesajı

İHA

Başkan Başdeğirmen’den ‘Barış Pınarı Harekatı’ mesajı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin mesaj yayımladı.
Belediye Başkanı Başdeğirmen mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtında askerlerimize üstün başarılar diliyor, görev alan Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Bu harekâtla inanıyorum ki, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru yok olacak, ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen bertaraf edilecektir. Barış ve istikrarı sağlamak, huzur, kardeşlik, sınır güvenliğimiz ve bölge halkını terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için başlatılan Barış Pınarı Harekâtında Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

ISPARTA

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:34
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  • İKİNDİ 16:03
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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