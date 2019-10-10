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Isparta'da 'Atık piller çöp değildir' yarışması sonuçlandı

İHA

Isparta Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve diğer paydaşların ortaklaşa düzenlediği Sıfır Atık Projesi kapsamında 'Atık Piller Çöp Değildir' Okullar arası Atık Pil Toplama Yarışması sonuçları belli oldu. Yarışmada, dereceye giren okullara hediyeleri verilirken, Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda 'Atık Pillerin Yönetimi' konulu bir seminer verildi.

Isparta'da 'Atık piller çöp değildir' yarışması sonuçlandı

Isparta Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve diğer paydaşların ortaklaşa düzenlediği Sıfır Atık Projesi kapsamında ‘Atık Piller Çöp Değildir’ Okullar arası Atık Pil Toplama Yarışması sonuçları belli oldu. Yarışmada, dereceye giren okullara hediyeleri verilirken, Öğretmenevi Toplantı Salonu’nda ‘Atık Pillerin Yönetimi’ konulu bir seminer verildi.
Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı İbrahim Berkil, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, okul idarecileri, öğrenciler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı programda, TAP Ankara Sorumlusu Abdullah Ömür katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.
Hayatın her alanında pilin varlığından bahseden Abdullah Ömür, pil kullanım çeşitleri ve kullanımda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgiler verdi.
Yıllık 10 bin ton pilin Türkiye’ye giriş yaptığını, kişi başı yıllık pil tüketiminin 185 gram olduğundan bahseden Ömür, nüfusa oranlandığında Isparta’nın bir yılda 45 bin kilogram pil tüketimi gerçekleştirdiğini anlattı.
Ömür: “Toplanamayan piller hayatımızın her yerinde”
TAP Ankara Sorumlusu Abdullah Ömür, 20152019 yılları arasında Isparta’da toplanan pillerin kilogram bazında istatistiklerini paylaştı. 2015’de bin 465 kilogram pil toplandığını, bunun 541 kilogramının düzenlenen kampanya ile sağlandığını kaydeden Ömür, 2019 yılındaki şu anki rakamları ise 902 kilogram kampanyadan olmak üzere, toplam 990 kilogram olduğuna dikkat çekti. Ömür, Türkiye’de 2018’de toplam 750 ton atık pil toplandığına işaret ederek, ülkedeki atık pillerin yalnızca yüzde 10’unun toplanabildiğine vurgu yaparken, toplanamayan pillerin ise doğada kaldığını ifade ederek, “Diğer toplanamayan piller hayatımızın her yerinde. Bu konuda daha duyarlı hale gelinmesi gerekiyor” dedi.
Konuşmanın ardından atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara, ödülleri protokol üyelerince verildi. Yarışmada birinciliği Naşide Halil Gelendost İlkokulu elde ederken, ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu tarafından okul müdürü Murat Akçalıca’ya verildi.
İkinciliği ŞAİK Anadolu Lisesi elde ederken, Okul Müdürü Halil Göçer’e ödülü Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hacı İbrahim Berkil tarafından takdim edildi.
Üçüncülük ödülü ise Hafız İbrahim Demiralay İlköğretim Okulu’na giderken Okul Müdürü Vejdi Çetiner’e ödülü Isparta Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Betül Üner Karadal tarafından verildi.
Okullara ortak kullanmaları amacıyla birinciye Masa Tenisi Masası, ikinciye spor malzemeleri ve üçüncüye de satranç takımı hediye edildi.
Büyükçulcu: “Kentlerin en önemli sorunlarından birisi ve geleceğimizin en büyük sorunu çevredeki atıklar”
Yine programda sıfır atık projesi kapsamında düzenlenen atık pil toplama uygulamasına büyük destek veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e de plaket verildi. Başkan Başdeğirmen’in plaketini Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, TAP Ankara Sorumlusu Abdullah Ömür’den teslim aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in “Kentlerin en önemli sorunlarından birisi ve geleceğimizin en büyük sorunu çevredeki atıklar” sözünü hatırlatan Başkan Yardımcısı Büyükçulcu, Başkan Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda eğitimler ve çevredeki gelişmelerle alakalı her türlü çalışmayı yapıp tüm kesimlere kadar bunun bilincini en üst seviyeye taşımak amacında olduklarını ifade etti.

ISPARTA

10 Ekim 2019 Perşembe

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