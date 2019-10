Kuru yaprakları yakarken alevlerin arasında kalarak can verdi

Isparta'da evinin önündeki yaprakları yakarak temizlemek isteyen 92 yaşındaki kadın, ateş yaktığı esnada giysilerinin tutuşması sonucu alevlerin arasında yanarak can verdi.

Olay saat 14.00 sıralarında Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Koçtepe köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin avlusunda gazel olarak tabir edilen kuru yaprak ve diğer pislikleri yakarak ortadan kaldırmak isteyen 92 yaşındaki Münire Gülbeyaz, ateş yaktığı sırada bir anda giysileri tutuştu. Yaşlı kadın, bir anda alevlerin içinde kalınca yanarak feci şekilde can verdi.

Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, itfaiye yangını söndürdükten sonra talihsiz kadının yanarak öldüğünü tespit etti. Gülbeyaz'ın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Öte yandan, evinde yalnız yaşadığı belirtilen Gülbeyaz’ın can verdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

