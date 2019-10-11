Teknik Direktör Söyleyici: "Bu takım şampiyon olacak" "Kestelspor mağlubiyeti iş kazası diyelim"

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Grup’ta mücadele eden ve ilk 3 haftada 4 puan toplayan Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Tarık Söyleyici, Yatağanspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından takımın başındaki görevine devam eden Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Söyleyici, “Daha ligin başındayız. Kestelspor mağlubiyeti iş kazası diyelim. Ispartaspor’un hedefi bellidir. Isparta’mız kent olarak genlerinden gelen iddialı bir şehirdir. Bu siyasetinde de sporunda da böyle olmuştur. Ufak tefek bir tane mağlubiyetle, daha sezonun 3.haftasında bir yenilgiyle sarsılacak ne bir kulübüz, ne camiayız ne de toplumuz. Hiç kimse endişe etmesin. Bu takımın tek hedefi var şampiyonluktur. Allah’ın izniyle hep birlikte taraftarımızın desteğiyle başarmak istiyoruz. Başaracağız da. Sabırlı olsunlar, bu çocuklar başaracaktır. Başkanımız, yönetimiz ve futbolcularımız bir bütün, yumruk gibi bir haldeyiz. Başarı kaçınılmaz. Son derece içim rahat. Dediğim gibi öncü kentiz, ilklerin takımıyız. Genlerimde pes etmek yok bizim. Herkes rahat olsun. Pazar günü Yatağanspor maçına bekliyoruz. Takımımızı maçın başından sonuna kadar desteklesinler. Bu takım şampiyon olacak” açıklamasında bulundu.

Sezona büyük umutlarla giren pembeyeşillilerde, hafta başında Yardımcı Antrenörler Murat Gökhan Çelebi ve Hüseyin Usku ile yollar ayrılmıştı.

ISPARTA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:35

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