Gevrek: "Topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması için çalışıyoruz"

Amatör Spor Haftası, Isparta ve ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanıyor.

Isparta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri Tertip Komiteleri'nce hazırlanan programlar doğrultusunda, farklı branşlarda müsabakalar düzenleniyor.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, il merkezinde atletizm, basketbol, voleybol turnuvaları gerçekleştirilirken, basketbol ve voleybol turnuvaları da tüm heyecanıyla 6 Mart Spor Salonu'nda devam ediyor. Etkinlikler kapsamında ayrıca, ilçe müdürlükleri tarafından da çeşitli turnuvalar yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak olan Amatör Spor Haftasına tüm Isparta halkını davet etti. Gevrek, Amatör Spor Haftasının amacıyla ilgili olarak şunları söyledi; "Halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazandırmak, bunlara yönelik müsabakalar düzenlemek, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocukların, bağlı oldukları kulüplerin ve sporcularının halka tanıtılması, ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması. Ayrıca, çocukların ve gençleri sporu sevdirmek kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, vatanını milletini seven sporcular olarak ülkemiz sporuna kazandırmak”.

Öte yandan, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesindeki ödül töreni ise 14 Ekim 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

ISPARTA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:01

AKŞAM 18:33

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.