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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da, Teknik Direktör Tarık Söyleyici’nin yardımcılığına Turgut Kul getirildi. Daha önceki yıllarda Ispartaspor forması giyen Eğirdirspor, Sandıklıspor gibi takımlarda Antrenörlük yapan Turgut Kul, kulüpteki görevine başladı.

Kul, Ispartaspor'da 19992000 yıllarında forma giymişti. Hatırlanacağı üzere Isparta 32 Spor’da Antrenörler Murat Gökhan Çelebi ve Hüseyin Usku ile yollar ayrılmıştı.

ISPARTA 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:36

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