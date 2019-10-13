Isparta 1.Amatör Futbol Ligi'nde heyecan başladı Emrespor, ilk maçında rakibine 5 gol attı

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Isparta 1. Amatör Futbol Ligi’nde bugün oynanan maçlarla birlikte tüm heyecanıyla başladı.

Lige Çünürspor, Tuğraspor, DSİ Spor, Emrespor, Yalvaçspor, Gelendostspor, Senir Belediyespor, Keçiborlu Belediyespor, Güneykentspor, Isparta Genç Hareket Gençlikspor ve Sütçülerspor katıldı.

Lisans işlemlerini tamamlayamayan Uluborluspor ise ilk maçına çıkamadı.



Emrespor, ilk maçında 5 gol attı

Milli Egemenlik Sahası’nda Emrespor ile DSİ Spor arasında oynanan sezonun ilk karşılaşması, kıran kırana geçen bir mücadeleye sahne oldu.

Karşılaşmayı Kadir Çoban, Onur Akol ve Ali Osman Daşdemir isimli hakemler yönetti.

Maçın ilk yarısında 39. Dakikasında DSİ Sporlu Sabri Tatoğlu, 2. Sarının ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Emrespor, karşılaşmanın 45. Dakikasında Yasin Aksungur ve uzatma dakikalarında Ömer Altınay’ın golüyle devre arasına 20 üstün giren taraf oldu. Müsabakanın, 2. yarısında ise Yasin'le 2 ve Ali ile 1 gol daha bulan Emrespor, maçı 50 kazandı.

ISPARTA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:32

YATSI 19:47

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