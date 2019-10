Isparta'da yetim çocuklar bisikletle buluşturuldu

Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu

Isparta’da İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından yetim çocuklar bisikletle buluşturuldu.

Kentte, yardıma muhtar öğrencilere birçok konuda destek sağlayan, aynı zamanda özellikle anne ve babaları bulunmayan çocuklara hassasiyetle yaklaşarak dayanak olan İYİLİKDER, bisiklete sahip olmayan yetimleri bisikletle buluşturdu.

Yapılan organizasyonla, bir yandan bisiklet montajı yapan İYİLİKDER mensupları, diğer yandan tamamlanan hediyeleri sahiplerine teslim ettiler.

Bisiklet hediye edilmesi sırasında çocukların heyecanı ise dikkatlerden kaçmadı.

Toker: “İnşallah, desteklerinizle her çocuğumuzun bisikleti olur”

Düzenledikleri çalışma ile güzel bir davranış sergilemeye çalıştıklarını aktaran İYİLİKDER Isparta Temsilcisi ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği Başkanı Ramazan Toker, "Çocuklarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen, tanıtıma, paylaşıma, aracılığa sebep olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Tüm yetim çocuklarına bisiklet almak istediklerini söyleyen Başkan Ramazan Toker, "Bu çocuklarımızın evlerinde araba zaten yok. Bu evlerde en azından çarşı pazar işlerini görecek bir bisiklet olmalı. Hala bisikleti olmayan çok yetim evimiz var. Ev dedim, çünkü şimdilik her yetim evine 1 adet verebiliyoruz. İnşallah, desteklerinizle her çocuğumuzun bisikleti olur” diye konuştu.

Başkan Toker ayrıca, İYİLİKDER ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği’ne katkı sunmak, yardıma muhtaçlara ve özellikle yetimlere destek sağlamak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu iletti.

ISPARTA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.