Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attılar

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Isparta’da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Basketbol Turnuvaları’nda tribünleri dolduran taraftar öğrenciler, takımlarına tezahürat yapmak yerine Mehmetçik’e destek sloganları attılar.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Fırat’ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nı bu kez spor camiasında destekleyen öğrenciler, takımlarına destek için bulundukları tribünden, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde sloganlar attılar.

Isparta’da Doğa Koleji ile Final Okulları arasında yapılan maçlarda, mücadele ön plana çıkarken, 6 Mart Spor Salonunda oynanan karşılaşma öncesinde Mehmetçik’e tezahürata başlayan öğrenciler, maç boyu TSK’ya destek sloganlarını sürdürdüler.

ISPARTA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:30

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.