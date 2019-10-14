Lavanta bahçesinde bulunan altın dolu kutunun sahibi çıkmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lavanta bahçesinde bulunan altın dolu kutunun sahibi çıkmadı

DHA

TÜRKİYE'nin lavanta bahçesi olarak anılan Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde geçen sezon lavanta bahçesine gelen bir ziyaretçi, içerisinde çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu altın dolu kutuyu düşürdü. Kutuyu bahçesinde bulan Ziya Doğan (71), yaklaşık 2 aydır sahibini aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Doğan, gelecek sezon sonuna kadar sahibi çıkmadığı takdirde, kutuyu jandarmaya vereceklerini ya da bir hayır kurumuna bağışlayacaklarını söyledi.

TÜRKİYE'nin lavanta bahçesi olarak anılan Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde geçen sezon lavanta bahçesine gelen bir ziyaretçi, içerisinde çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu altın dolu kutuyu düşürdü. Kutuyu bahçesinde bulan Ziya Doğan (71), yaklaşık 2 aydır sahibini aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Doğan, gelecek sezon sonuna kadar sahibi çıkmadığı takdirde, kutuyu jandarmaya vereceklerini ya da bir hayır kurumuna bağışlayacaklarını söyledi.
Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde Ziya Doğan'ın tarlasının hemen yanında bulunan ve lavantadan yaptıkları ürünlerin satıldığı alışveriş noktasında geçen 17 Ağustos'ta içi çeşitli ziynet eşyaları ve altınla dolu kutu bulundu. Kutunun bir ziyaretçi tarafından düşürüldüğünü anlayan Ziya Doğan, o gün kutunun sahibini aradı ancak bulamadı. Durumu muhtarlığa da bildiren Ziya Doğan o günden bu yana kutunun sahibini arıyor. Ziya Doğan'ın üzerine, "17 Ağustos 2019 günü bu emanet bulunmuştur. Sahibi çıktığında verilecektir" yazılı not koyduğu kutunun sahibi şu ana kadar çıkmadı.
GELECEK SEZON BAĞIŞLANACAK
2 aydır altın dolu kutunun sahibini aradıklarını ve henüz başvuruda bulunulmadığını söyleyen Doğan, "Geçen ağustos ayında bulunmuştu. Her tarafa haber verdik. Geri dönüş yapan olmadı. 2020 yılı sezon sonuna kadar elimizde bekleteceğiz. Sahibi çıkmadığı takdirde jandarmaya teslim edeceğiz ya da hayır kurumuna bağışlanması için yetkili kişilerle görüşeceğiz. Bağış şeklinde bu kutuyu teslim edeceğiz" dedi.
Diğer yandan Kuyucak köyündeki lavanta bahçelerini bu yıl haziran, temmuz ve ağustos döneminde yaklaşık 750 bin kişi ziyaret etti.

ISPARTA

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:58
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Başdeğirmen: “Hemşehrilerimiz içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirler”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Hemşehrilerimiz içme suyunu ...
Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attılar
YEREL HABERLER Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat ...
Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor Güpegündüz üniversiteli genç kıza saldırdı ve kaçtı, polis şimdi her yerde onu arıyor Polis, zanlının yakalanması için üniversite çevresi ve il genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor
YEREL HABERLER Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı ...
Ot temizlemek isterken canından oldu, vücudunun büyük bölümü yandı Bahçe evindeki otları temizlemek isteyen yaşlı adam yanarak can verdi
YEREL HABERLER Ot temizlemek isterken canından oldu, vücudunun büyük ...
Isparta'da yetim çocuklar bisikletle buluşturuldu
YEREL HABERLER Isparta'da yetim çocuklar bisikletle buluşturuldu
Isparta Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı istifa etti
YEREL HABERLER Isparta Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı istifa etti
Isparta’da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı
YEREL HABERLER Isparta’da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden ...
Isparta'daki BAL maçından Mehmetçik'e selam Bölgesel Amatör Lig: Isparta 32 Spor: 2 - Yatağanspor: 1
YEREL HABERLER Isparta'daki BAL maçından Mehmetçik'e selam Bölgesel ...
Isparta 1.Amatör Futbol Ligi'nde heyecan başladı Emrespor, ilk maçında rakibine 5 gol attı
YEREL HABERLER Isparta 1.Amatör Futbol Ligi'nde heyecan ...
Isparta’da 89 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Isparta’da 89 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Otları temizlemek isterken yanarak yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otları temizlemek isterken yanarak yaşamını yitirdi
Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı Güvenlik görevlisinden yardım isteyen genç kız hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel ...
Isparta'da kız öğrenciye cinsel taciz iddiası
YEREL HABERLER Isparta'da kız öğrenciye cinsel taciz iddiası
Ispartaspor’un 52. kuruluş yıldönümü, Isparta 32 Spor tarafından kutlandı
YEREL HABERLER Ispartaspor’un 52. kuruluş yıldönümü, Isparta 32 Spor ...
Eski Ispartasporlu futbolcu, Isparta 32 Spor'da yardımcı antrenör oldu Teknik Direktör Söyleyici’nin yardımcısı eski öğrencisi oldu
YEREL HABERLER Eski Ispartasporlu futbolcu, Isparta 32 Spor'da ...
Ispartalı Mehter Başı’ndan flaş çıkış: “İzin verin, askere canlı mehter ile heyecan ve coşku verelim” “Barış Pınarı Harekatı’nda banttan - kasetten değil, canlı olarak kahraman ordumuza heyecan ve coşku vermek için izninizi talep ediyoruz”
YEREL HABERLER Ispartalı Mehter Başı’ndan flaş çıkış: “İzin verin, ...
90 bin ton üzüm için Isparta’da hasat zamanı Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk: “Üzüm üretiminde Isparta, 90 bin ton ile Türkiye’de 11.sırada” “Geleneksel damak tadı lezzetlerimiz nesilden nesile aktarılsın” Köy Muhtarı Ali Toprakçı: “Bu sene üzüme rağbet var, fiyat 2 lira bandında seyrediyor”
YEREL HABERLER 90 bin ton üzüm için Isparta’da hasat zamanı Isparta ...
Gevrek: "Topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Gevrek: "Topyekün spor bilinci ve kültürünün ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X