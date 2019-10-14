Gölcük'ten Sagalassos Antik Kenti'ne off-road heyecanı

ISPARTA'da off-road tutkunları, Gölcük Gölü ve Tabiat Parkı'ndan başlayan ve geçmişi MÖ 3000 yılına dayanan Sagalassos Antik Kenti'ne kadar 22 kilometrelik parkurda tur yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla araçlara Türk bayrakları asıldı.

Isparta'da faaliyet gösteren Davraz Off-road Grubu, Isparta Valiliği ile Doğa ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan özel izinle eşsiz doğasıyla cezbeden Gölcük Tabiat Parkı'ndan Sagalassos Antik Kenti'ne uzanan 22 kilometrelik adrenalin yolunda parkur geçişi yaptı. Hafta sonu gerçekleşen etkinlikte Gölcük Tabiat Parkı'nda toplanan yaklaşık 12 araçlık grup, buradan yola çıktı.

Başlangıçta stabilize yolda ilerleyen araçlar, ardından etrafı birbirinden farklı ağaçlarla kaplı sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtan dar yollardan devam etti. Gölcük Krater Gölü'nün de kuş bakışı görüldüğü çoğunluğu tırmanış geçişlerinden oluşan parkurdan geçiş yapan ekip üyeleri, güvenlik önlemlerinin en üst seviyede alındığı araçlarıyla manzaranın ve yolun tadını çıkardı.

Doğanın eşsiz güzelliğini 4x4 heyecanıyla birleştiren grup, dik ve sarp parkur geçişinin ardından Pürenli Ovası'ndan tozu dumana katarak ilerledi. Zaman zaman görüş mesafesinin hiç olmadığı geçişte grup üyeleri telsizlerle haberleşti. Grup üyeleri Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla araçlarını Türk bayraklarıyla donattı. Isparta Valiliği'nin 3 kişilik basın ekibi de zorlu parkuru, gelişmiş teknik ekipmanlarla takip etti.

Gölcük Tabiat Parkı geçişinin ardından, ekip üyeleri zirve tırmanışına geçti. Zorlu yolculukta 4x4 araçlarıyla Akdağ'ın zirvesine çıkan grup üyeleri, Eğirdir Gölü, Davraz Dağı, Isparta şehir merkezi, bereketli ovalar, dağlar, Gölcük Gölü ve Tabiat Parkı'ndan oluşan manzarayı görme fırsatı buldu.

22 kilometrelik parkur, Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti'nde son buldu. Antik kent girişinde araçlarını park eden Davraz Off-road Grubu üyeleri, geçmişi MÖ 3000 yılına dayanan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Sagalassos Antik Kenti'nde tarihi bir yolculuğa çıktı.

Davraz Off-Road Grubu Başkanı İslam Antalyalı, parkurun en büyük özelliğinin doğa içinden ilerleyerek antik bir kente ulaşılması olduğunu belirtirken, diğer üyeler ise parkurun çok keyifli olduğunu aktararak, tüm doğaseverleri ve off-road tutkunlarını parkura davet etti.



ISPARTA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:37

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