Isparta\u2019da Amat\u00f6r Spor Haftas\u0131 kapan\u0131\u015f t\u00f6reni d\u00fczenlenen \u00f6d\u00fcl t\u00f6reni ile tamamland\u0131.6 Mart Spor Salonu\u2019nda d\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen t\u00f6rene Isparta Valisi \u00d6mer Seymeno\u011flu, Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Haluk \u015eim\u015fek, Gen\u00e7lik ve Spor \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Murat Gevrek, Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc H\u00fcseyin Karag\u00f6z, Isparta Amat\u00f6r Spor Kul\u00fcpleri Federasyonu (IASKF) Ba\u015fkan\u0131 Erhan Oturak, Futbol \u0130l Temsilcisi Ali \u00d6zg\u00fcn, T\u00fcrkiye Futbol Antren\u00f6rleri Derne\u011fi (T\u00dcFAD) Isparta \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Durmu\u015f T\u00fcrkmen, antren\u00f6r, sporcu ve veliler kat\u0131ld\u0131. Sayg\u0131 duru\u015funda bulunulmas\u0131 ve \u0130stiklal Mar\u015f\u0131\u2019n\u0131n okunmas\u0131yla ba\u015flayan t\u00f6rende ilk konu\u015fmay\u0131 IASKF Ba\u015fkan\u0131 Erhan Oturak yapt\u0131. Amat\u00f6r sporun \u00f6nemine dikkat \u00e7eken Oturak, ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131kla m\u00fccadelede en etkin yolun spor oldu\u011funu dile getirdi. Gen\u00e7leri sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015fam i\u00e7in spor yapmaya davet eden Oturak, katk\u0131lar\u0131ndan dolay\u0131 Isparta Valisi \u00d6mer Seymeno\u011flu\u2019na, Gen\u00e7lik ve Spor \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Murat Gevrek\u2019e de te\u015fekk\u00fcr etti. Gevrek: \u201cLisansl\u0131 sporcu say\u0131m\u0131z 32 bin\u201dGen\u00e7lik ve Spor \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Murat Gevrek ise haftan\u0131n anlam ve \u00f6nemini belirten bir konu\u015fma yapt\u0131. \u0130l M\u00fcd\u00fcr Gevrek konu\u015fmas\u0131nda, \u201cAmat\u00f6r Spor Haftas\u0131n\u0131n amac\u0131, halk\u0131n d\u00fczenli fiziksel aktivite al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na \u00f6zendirilmeleri, spor merkezlerine kay\u0131t yaparak spora ba\u015flayan \u00e7ocuklar\u0131n m\u00fcsabaka tecr\u00fcbesi kazand\u0131rmak, bunlara y\u00f6nelik m\u00fcsabakalar d\u00fczenlemek, yetenek taramas\u0131 yap\u0131larak spora y\u00f6nlendirilmi\u015f \u00e7ocuklar\u0131n, ba\u011fl\u0131 olduklar\u0131 kul\u00fcplerin ve sporcular\u0131n\u0131n halka tan\u0131t\u0131lmas\u0131, \u00fclkemizde topyek\u00fcn spor bilinci ve k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcn olu\u015fturulmas\u0131. Ayr\u0131ca \u00e7ocuklar\u0131n ve gen\u00e7leri sporu sevdirmek k\u00f6t\u00fc al\u0131\u015fkanl\u0131klara kar\u015f\u0131 korumak, ruhen ve bedenen sa\u011fl\u0131kl\u0131 nesiller yeti\u015ftirebilmek, vatan\u0131n\u0131 milletini seven sporcular olarak \u00fclkemiz sporuna kazand\u0131rmak. Bu ama\u00e7 do\u011frultusunda Isparta\u2019da Amat\u00f6r Spor Haftas\u0131 \u00e7e\u015fitli etkinlik ve t\u00f6renlerle kutlan\u0131yor. Uluslararas\u0131 ve ulusal \u015fampiyonalarda sporcular\u0131m\u0131z her ge\u00e7en g\u00fcn ba\u015far\u0131lar\u0131na bir yenisini eklemekte. Lisansl\u0131 sporcu say\u0131m\u0131z 32 bin. Aktif sporcu say\u0131m\u0131z da giderek art\u0131yor. Tesislerimiz sporcular\u0131m\u0131z\u0131n emrinde\u201d dedi.G\u00f6steriler b\u00fcy\u00fclendiT\u00f6ren kapsam\u0131nda, Tekvando Antren\u00f6r\u00fc Ya\u015far Erbil\u2019in sporcular\u0131 uzak do\u011fu g\u00f6sterisi yapt\u0131. Cimnastik Antren\u00f6r\u00fc Musa K\u0131vrak e\u015fli\u011finde minik sporcular\u0131n g\u00f6sterileri ayakta alk\u0131\u015fland\u0131. Daha sonra Ok\u00e7uluk Antren\u00f6r\u00fc Yal\u00e7\u0131n \u00dcnsal\u2019\u0131n sporcular\u0131 kar\u015f\u0131lar\u0131nda bulan ok\u00e7uluk hedeflerini tek tek vurarak ok\u00e7uluk g\u00f6steri ger\u00e7ekle\u015ftirdiler.G\u00f6sterinin ard\u0131ndan 20182019 Sezonunda Uluslararas\u0131 \u015eampiyonalarda derece eden sporcular ve antren\u00f6rler \u00f6d\u00fcllendirildi.