Isparta'da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada Kaldırımda yürürken düştüğü evin bahçesinde ölü bulundu Talihsiz adamın ölümünden saniyeler önce güvenlik kameraları düşme anını kaydetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Isparta'da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada Kaldırımda yürürken düştüğü ...

İHA

Isparta'da kaldırımda yürürken evin bahçesine düşerek hayatını kaybeden talihsiz adamın düşme anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yoldan kaldırıma geçtiği, sağa sola sallanarak yoluna devam etmeye çalıştığı görüldü.

Isparta'da talihsiz adamın 3 metre yüksekten düşüp öldüğü anlar kamerada Kaldırımda yürürken düştüğü evin bahçesinde ölü bulundu Talihsiz adamın ölümünden saniyeler önce güvenlik kameraları düşme anını kaydetti

Isparta’da kaldırımda yürürken evin bahçesine düşerek hayatını kaybeden talihsiz adamın düşme anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yoldan kaldırıma geçtiği, sağa sola sallanarak yoluna devam etmeye çalıştığı görüldü.
Olay, önceki akşam Isparta kent merkezindeki Yedişehitler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 64 yaşındaki Ahmet Eryılmaz, 108. Cadde’deki kaldırımda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek, yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre aşağıdaki apartman bahçesine düştü. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, talihsiz adamın yolda sağa sola sallanarak yürüdüğü ve sonrasında dengesini kaybederek kaldırımın kenarında bulunan evin yaklaşık 3 metre aşağıdaki bahçesine düştüğü görülüyor.
Önceki akşam meydana gelen ve ev sahipleri tarafından dün sabah fark edilen olay, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yapılan incelemede şahsın öldüğünü belirledi.
Eryılmaz’ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna sevk edildi.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

ISPARTA

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:28
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu’da muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu, Keçiborlu’da muhtarlarla ...
Öğrencilerden Mehmetçik için ‘Selam olsun şanlı ordumuza’ temalı ‘Vatan’ koreografisi Bedenleriyle ‘Vatan’ yazarak, Barış Pınarı’na Türk Bayrağıyla selam gönderdiler
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçik için ‘Selam olsun şanlı ...
Evinin önünde düşerek öldü Eğirdir’de 61 yaşındaki adamın hazin sonu
YEREL HABERLER Evinin önünde düşerek öldü Eğirdir’de 61 yaşındaki ...
Ulaşım Master Planı ile Isparta trafiğini rahatlatmak için kollar sıvandı
YEREL HABERLER Ulaşım Master Planı ile Isparta trafiğini rahatlatmak ...
Isparta’da geniş çaplı motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimi Eksiği bulunanlara ceza yağdı Polisin trafik uygulamasına, ATV gibi farklı araçlar da takıldı, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet de trafikten men edildi Isparta'daki trafik denetimi havadan görüntülendi, çok sayıda araç trafikten men edildi, sürücülere ise ceza yağdı
YEREL HABERLER Isparta’da geniş çaplı motosiklet ve elektrikli ...
Isparta'daki Amatör Spor Haftası ödül töreni ile tamamlandı Farklı branşlarda derece elde eden sporcular düzenlenen törenle ödüllendirildi
YEREL HABERLER Isparta'daki Amatör Spor Haftası ödül töreni ile ...
Ispartalı sporcular, Karate 34 Süper Lig’den 11 madalya ile döndü
YEREL HABERLER Ispartalı sporcular, Karate 34 Süper Lig’den 11 ...
İHA Muhabiri’ne ‘Yılın en iyi spor habercisi’ ödülü
YEREL HABERLER İHA Muhabiri’ne ‘Yılın en iyi spor habercisi’ ödülü
Bahçede ölü bulundu
YEREL HABERLER Bahçede ölü bulundu
Isparta'da düştüğü apartman bahçesinde öldü Gece meydana geldiği tahmin edilen olayı ev sahipleri sabah fark etti
YEREL HABERLER Isparta'da düştüğü apartman bahçesinde öldü Gece ...
Traktör üzerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Traktör üzerinde ölü bulundu
Üniversiteli genç kıza cinsel saldırıya öğrenci arkadaşlarından tepki
YEREL HABERLER Üniversiteli genç kıza cinsel saldırıya öğrenci ...
Isparta’da 900 kilo kerevit ele geçirildi
YEREL HABERLER Isparta’da 900 kilo kerevit ele geçirildi
Kovada Gölü'nde bin 400 metre ağ ele geçirildi
YEREL HABERLER Kovada Gölü'nde bin 400 metre ağ ele geçirildi
Gölcük'ten Sagalassos Antik Kenti'ne off-road heyecanı
YEREL HABERLER Gölcük'ten Sagalassos Antik Kenti'ne off-road ...
Lavanta bahçesinde bulunan altın dolu kutunun sahibi çıkmadı
YEREL HABERLER Lavanta bahçesinde bulunan altın dolu kutunun sahibi ...
Başkan Başdeğirmen: “Hemşehrilerimiz içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirler”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Hemşehrilerimiz içme suyunu ...
Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat yerine "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attılar
YEREL HABERLER Maç izlemeye geldikleri spor salonunda tezahürat ...
Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı zanlısı her yerde aranıyor Güpegündüz üniversiteli genç kıza saldırdı ve kaçtı, polis şimdi her yerde onu arıyor Polis, zanlının yakalanması için üniversite çevresi ve il genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor
YEREL HABERLER Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı ...
Ot temizlemek isterken canından oldu, vücudunun büyük bölümü yandı Bahçe evindeki otları temizlemek isteyen yaşlı adam yanarak can verdi
YEREL HABERLER Ot temizlemek isterken canından oldu, vücudunun büyük ...
Isparta'da yetim çocuklar bisikletle buluşturuldu
YEREL HABERLER Isparta'da yetim çocuklar bisikletle buluşturuldu
Isparta Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı istifa etti
YEREL HABERLER Isparta Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı istifa etti
Isparta’da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden kıyafet çıktı
YEREL HABERLER Isparta’da bomba şüphesiyle ihbar edilen valizlerden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X