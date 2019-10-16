Isparta İl Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Tüfekçi oldu

Isparta İl Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Arabacı’nın istifasının ardından yerine Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Eski Klasman Hakemi Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi atandı. Tüfekçi’nin ekibinde Hüseyin Otru, Şeref Basmacı, Necip Ender Kersu ve İsmail Ünal yer aldı.

Önceki başkan Arabacı, görevini Tüfekçi ve ekibine devretti.

Isparta İl Hakem Kurulu Başkanlığına getirilen Ömer Kürşad Tüfekçi, daha önceki başkan Mehmet Arabacı'ya teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

Başkan Tüfekçi yaptığı açıklamada, "Isparta hakemliğini en üst seviyeye yükseltmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Hakem sayımızı artırmamız gerekiyor. Genç ve gelecek vaat eden hakemlerin başarılı olması için de eğitim tempomuzu artıracağız. Ayrıca, kent protokolü ve kurumlarla ad iyi ilişkiler içerisinde olacağız" dedi.

ISPARTA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:39

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