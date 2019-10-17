Cinsel saldırı ve gasp üniversitedeki spor salonuna giderken gelmiş

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) geçen Cumartesi günü 1. sınıf öğrencisi G.Ö. (19) isimli genç kıza cinsel saldırıda bulunarak telefonunu gasp eden ve darp eden M.Ö. (30) isimli bisikletli saldırgan, polis ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Korkunç olayın ardından, talihsiz genç kızın o gün, saldırıya uğradığı yerden SDÜ Batı Yerleşkesi’ndeki spor salonuna gittiği ortaya çıktı.

Olay, 12 Ekim 2019 Cumartesi günü SDÜ’deki Doğu ve Batı Yerleşkelerini ortadan kesen İstanbul Caddesi'ndeki üst geçitte iddiaya göre üniversite 1. sınıf öğrencisi genç kız, bir şahsın cinsel saldırısına, gasp ve kasten yaralamaya maruz kaldı. Olayda talihsiz G.Ö. isimli genç kız yaralanırken, M.Ö. isimli saldırgan kaçtı. Mağdur genç kız, yaşananların ardından yaklaşık 200 metre yürüyerek, üniversitenin güvenlik görevlilerine sığındı.



Genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi

Genç kızın, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan operasyon ve tedavileri sonrasında önceki akşam taburcu edildiği öğrenildi.



Başsavcılık: "Tutuklandı"

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Bazı yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında yer alan haberlere göre, 12/10/2019 günü saat 12.30 13.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsü’ndeki spor salonuna gitmekte olan G.Ö. isimli 19 yaşındaki bayan öğrencinin nitelikli cinsel saldırıya maruz kalması şeklindeki olayda firari şüpheli M.Ö. 15/10/2019 tarihinde yakalanmış, yapılan sorgusu sonucunda 16/10/2019 tarihinde tutuklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

ISPARTA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:26

YATSI 19:41

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