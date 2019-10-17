Isparta Muhtarlar Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 G\u00f6khan B\u00fcy\u00fckleblebi, y\u00f6netimi ve mahalle muhtarlar\u0131 \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Metin Akay\u2019a \u2018Hay\u0131rl\u0131 olsun\u2019 ziyaretinde bulundu. Muhtarlar Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 B\u00fcy\u00fckleblebi, mahallelerdeki asayi\u015f sorunlar\u0131 ve \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc konusunda her ay toplant\u0131 yap\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ederken, \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Akay da ziyaretten duydu\u011fu memnuniyeti ifade ederek muhtarlarla yak\u0131n ili\u015fki i\u00e7inde \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Muhtarlar Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131 B\u00fcy\u00fckleblebi, Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Akay\u2019a \u2018hay\u0131rl\u0131 olsun\u2019 temennisinde bulunarak, \u201c\u015eehrimize ho\u015f geldiniz. Biz, mahalle muhtarlar\u0131 olarak \u015fehrimizin g\u00fcvenli\u011fi ve huzuru i\u00e7in de \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Mahallelerimizin asfalt\u0131, kald\u0131r\u0131m\u0131, suyu ve di\u011fer hizmetleri ve sorunlar\u0131 ile ilgileniyoruz ancak asayi\u015fte \u00e7ok \u00f6nemli. Mahallelerimizin asayi\u015finden, huzurundan da sorumluyuz. Mahallelerimizde olup, bitene duyars\u0131z kalamay\u0131z. Bunun i\u00e7inde rehberimiz Isparta Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc. Emniyetimiz ile i\u015fbirli\u011finde olaca\u011f\u0131z, yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131z\u201d dedi.