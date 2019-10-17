Üniversiteli genç kız, spor salonuna giderken saldırıya uğramış

ISPARTA'da M.Ö.'nün (30) cinsel saldırıda bulunduğu üniversite öğrencisi G.Ö. (19) tedavi altında tutulduğu hastaneden taburcu edildi. Genç kızın, üniversite kampüsündeki spor salonuna gittiği sırada saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eğitim gören G.Ö. adlı kız öğrenci, 12 Ekim Cumartesi günü İstanbul Caddesi üzerinde, bisikletli M.Ö.'nün cinsel saldırısına uğradı. Saldırgan, kız öğrenciyi dövüp, bazı eşyalarını gasbederek kaçtı. Genç kızın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. G.Ö., SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Saldırının ardından çalışma başlatan polis şüpheliyi, 15 Ekim Salı akşamı yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.

Hastanede tedavisi tamamlanan G.Ö. de dün taburcu edildi. Üniversitel kızın, kampüs içindeki spor salonuna giderken saldırıya uğradığı ortaya çıkarken, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bazı yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında yer alan haberlere konu 12/10/2019 günü saat 12.3013.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsü'ndeki spor salonuna gitmekte olan G.Ö. isimli 19 yaşındaki bayan öğrencinin nitelikli cinsel saldırıya maruz kalması şeklindeki olayda, firari şüpheli M.Ö. 15/10/2019 tarihinde yakalanmış, yapılan sorgusu sonucunda 16/10/2019 tarihinde tutuklanmıştır."





ISPARTA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:26

YATSI 19:41

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