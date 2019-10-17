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Barış Pınarı Harekatı'na 6 dilde destek bildirisi

DHA

ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Senatosu, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla 6 dilde destek mesajı yayımladı. Senato kararıyla önce Türkçe hazırlanan bildiri, daha sonra Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca ve İngilizce'ye çevrildi. 

ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Senatosu, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla 6 dilde destek mesajı yayımladı. Senato kararıyla önce Türkçe hazırlanan bildiri, daha sonra Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca ve İngilizce'ye çevrildi. 
ISUBÜ Senato Toplantısı, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu toplantı salonunda yapıldı. ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler başkanlığında gerçekleşen Senato Toplantısı'nda, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayımlandı. Türkçe hazırlanan bildiri Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca ve İngilizce'ye çevrildi.
6 DİLDEKİ BİLDİRİ
ISUBÜ Senatosu'nun bildirisinde şu ifadeler yer aldı:
"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere karşı 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı başarıyla devam etmektedir. Kahraman askerlerimizin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte, bu ülkenin kuzeyine çöreklenen PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürüttükleri bu harekâtın amacı o bölgeyi teröristlerden temizlemek ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli sığınmacıların geri dönebilecekleri güvenli bir bölge oluşturmaktır. Bilindiği gibi Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma teziyle hareket etmiştir. Terörden ve bu ülkede yaşanan karışıklıktan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mazlum insana kucak açmış, hiçbir devletin yapmadığı kadar insani yardım yapmıştır. Ayrıca Türkiye, baştan beri tüm ülkelere çağrıda bulunarak masum insanları öldüren, istikrarsızlık yaratarak sivil halkı yerlerinden yurtlarından koparan terör odaklarına dikkat çekmiş, teröre karşı birlikte mücadele etmeyi önermiş ve gerekirse bu mücadeleyi tek başına yapmaktan çekinmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Bölgede başka çıkarlar peşinde olan güçlerin aymazlığı karşısında Türkiye, tek başına da olsa sınır güvenliğimizi sağlama ve terör koridorunu ortadan kaldırma iradesini ortaya koymuştur. Barış Pınarı Harekâtı işte bu iradenin adıdır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak Barış Pınarı Harekatı'nın milli güvenliğimizin gerektirdiği haklı ve asil bir mücadele refleksi olduğuna inanıyor, teröre ve ona arka çıkanlara karşı devlet adamlarımızın sergilediği bu dik duruşla gurur duyuyoruz. Her zerresinde şüheda kanı bulunan cennet vatanımızın ufkundan terör belasını silip süpürmek için yola çıkan kahraman silahlı kuvvetlerimizin yazmaya başladığı bu barış destanına bütün kalbimizle destek veriyoruz. Devlet adamlarımızın dirayeti, siyasi partilerimizin basireti, kahraman ordumuzun cesareti ve halkımızın vatan söz konusu olduğunda gayrısını teferruat olarak gören feraseti sayesinde bu mücadeleyi kazanacağız. İnanıyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir' diyerek övdüğü askerlerimiz sayesinde terörün ve ona göz kırpanların mağlup ve mahcup olacağı bir zafere hep beraber ulaşacağız. Üniversite olarak bu kutlu harekatta hayatlarını kaybeden sivil ya da asker bütün şehitlerimize rahmet diliyor; Allah düşmana korku, dostlarımıza güven veren Mehmetçiğimize kuvvet versin, onları muzaffer kılsın, diyoruz."

ISPARTA

17 Ekim 2019 Perşembe

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