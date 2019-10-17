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Sivil Toplum Hareketi’nden Başkan Başdeğirmen’e ‘Her zaman yanınızdayız’ mesajı

İHA

Isparta Sivil Toplum Hareketi Başkanı Mustafa Sağlam ve yöneticiler ile beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Sivil Toplum Hareketi’nden Başkan Başdeğirmen’e ‘Her zaman yanınızdayız’ mesajı

Isparta Sivil Toplum Hareketi Başkanı Mustafa Sağlam ve yöneticiler ile beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette konuşan Sivil Toplum Hareketi Başkanı Mustafa Sağlam, “Belediye Başkan adaylığınızın açıklandığı ilk günden beri sizlerle birlikte hareket ettik, gönlümüz sizlerle beraberdi. Seçim sonuçlarının sizler, Isparta’mız için hayırlı olmasını temenni ettik, o açıdan da elimizden gelen gayreti gösterdik. Şükürler olsun bugünlere geldik. Sivil Toplum Hareketi olarak yanınızdayız, her türlü çalışmada destek olmak için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Allah yar ve yardımcımız olsun, hayırlı çalışmalar temenni ediyorum” dedi.
Sivil Toplum Hareketinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerle beraber belediyemiz işbirliği içerisinde çok güzel hizmetler yapmak isteriz. Hizmetin bir ayağı bizler isek, diğer ayağı da sizlersiniz. Sizlerle yapabileceğimiz çok konu var, hepsine belediye olarak yetişmemiz mümkün değil. Sizlerde yapmış olduğunuz çalışmalarla, bizlerin göremediği noktaları istişarelerle bizlerle paylaşmanız şehrimize yapılan hizmetlerin eksik kalan taraflarını da tamamlıyor” şeklinde konuştu.
Sivil toplum kuruluşlarının olmadığı sürece toplumun tüm kesimine ulaşmanın mümkün olmayacağını belirten Başkan Başdeğirmen, “Sivil toplumlarımız, derneklerimizle karşılıklı istişarelerle hizmet ediyoruz, bu bakımdan vermiş olduğunuz hizmetlere teşekkür ediyorum. Sosyal, yatırımcı, kültürel, spor, sağlıkla ilgili belediyecilikte ne varsa biz bunların içerisinde varız. Gördüğünüz aksamalar, yeni yapmamız gereken yatırımlar insana dokunan, faydalı olan, toplumu ilgilendiren her çalışmada bizler olmak istiyoruz. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz. Sizlerle beraber her zaman yapılması gereken her türlü çalışmanın içerisinde oluruz. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

ISPARTA

17 Ekim 2019 Perşembe

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