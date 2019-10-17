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Tüm meclis üyeleri ortak kararda birleşti, hepsi imza atarak, oy birliğiyle kabul etti Isparta'da ...

İHA

Isparta Belediye Meclisi'nde, bugün olağanüstü toplanarak, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na tüm partiler ve meclis üyelerinin imzası bulunan destek bildirisi okundu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in okuduğu bildiride, "Gün, bir ve beraber olma günüdür" vurgusu yapılırken, toplantı sonunda ise ellerinde Türk Bayrağı bulunan meclis üyeleri asker selamı verdiler.

Tüm meclis üyeleri ortak kararda birleşti, hepsi imza atarak, oy birliğiyle kabul etti Isparta'da “Gün, bir ve beraber olma günüdür” vurgusu yapılan asker selamlı destek bildirisi Isparta Belediye Meclisi’nde tüm partilerden ortak bildiri: “İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür”

Isparta Belediye Meclisi’nde, bugün olağanüstü toplanarak, Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na tüm partiler ve meclis üyelerinin imzası bulunan destek bildirisi okundu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in okuduğu bildiride, “Gün, bir ve beraber olma günüdür” vurgusu yapılırken, toplantı sonunda ise ellerinde Türk Bayrağı bulunan meclis üyeleri asker selamı verdiler.
Isparta Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek bildirisi için bugün olağanüstü toplandı.
Isparta Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve tüm partilerin meclis üyeleri de hazır bulundu.
İlk olarak yoklama alınan meclis toplantısında, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Başdeğirmen: “Bu harekâtla inanıyorum ki, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru yok olacak, ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen bertaraf edilecektir”
Toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da Barış Pınarı Harekâtı’na başlamıştır. Barış Pınarı Harekatı’nı icra eden askerlerimize şahsım ve belediye meclisi üyelerimiz adına üstün başarılar diliyorum. Bu harekâtla inanıyorum ki, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoru yok olacak, ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen bertaraf edilecektir” dedi.
Ortak bildiri ile ‘Parti ayrımı yok, Türkiye var’ mesajı
Başdeğirmen konuşmasında ayrıca, “Barış ve istikrarı sağlamak, huzur, kardeşlik, sınır güvenliğimiz ve bölge halkını terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın desteklenmesi noktasında Meclisimizde gurubu bulunan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti tarafından ortak bir bildiri yayınlanmıştır. Bu bildiriyi siz değerli meclis üyelerimiz, basın mensuplarımız, kıymetli mesai arkadaşlarım ve misafirlerimiz önünde Meclisimizde gurubu bulunan tüm meclis üyelerimiz adına okumak istiyorum” diye konuştu.
AK Parti MHP ve İYİ Parti’den ortak bildiri: “İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür”
Başkan Başdeğirmen’in okuduğu ortak bildiride şu ifadeler yer aldı; “Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere, Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır.
Öncelikle bilinmelidir ki; bu harekat Türkiye için tercih değil, zorunluluktur. Çünkü, sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarımı bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir
Barış Pınarı Harekatı Bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle, terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkan Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.
Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir.
Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü, söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz”.
Okunan bildiriyi meclis üyeleri oy birliğiyle kabul etti.
Bildirinin okunmasının ardından, İYİ Parti ve MHP Grup Sözcüleri de birlik ve beraberlikten bahsederek, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin destek mesajları verdiler.
Mehmetçik, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur’an tilaveti ve dua
Meclis’te ayrıca, belediye imam hatibi tarafından harekattaki Mehmetçik’in zaferi ve vatan için verilen şehitlerin, ebediyete intikal eden gazilerin ruhlarına ithafen Kur’an tilaveti sunularak, dualar edildi.
Başkan ve meclis üyelerinden Türk Bayraklı asker selamlı mesaj
Başkan ve meclis üyeleri daha sonra ellerindeki Türk Bayraklarıyla asker selamı vererek , “Harekkatta Mehmetçik’in yanındayız” mesajı verdiler.
Başkan Başdeğirmen’den asker selamlı destek yürüyüşüne davet
Öte yandan, Başkan Şükrü Başdeğirmen toplantı sonrasında tüm meclis üyelerini ve vatandaşları, 23 Ekim Çarşamba günü saat 18.00’de belediye önünden valilik önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar gerçekleştirilecek olan asker selamlı, Barış Pınarı Harekatı’na destek yürüyüşüne davet ettiğini belirtti.

ISPARTA

17 Ekim 2019 Perşembe

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