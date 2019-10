Traktör koltuğunda cinayete tutuklama

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, tarlasında traktörle çalışırken, tartıştığı Şevket Aydemir'i (55) av tüfeğiyle öldürdüğünü itiraf eden akrabası V.S., mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 14 Ekim'de, Eğirdir'e bağlı Tepeli köyünde meydana geldi. Köyde traktörüyle tarlasında çalışan Şevket Aydemir ile akrabası V.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine V.S., av tüfeğiyle traktördeki Şevket Aydemir'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Aydemir, kanlar içinde sürücü koltuğunda kalırken, V.S. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şevket Aydemir'in cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

47 KİŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı'nca JASAT, OYİT, İSTH, su altı arama timi, bomba arama köpek unsuru ve İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından oluşturulan özel ekip çalışma başlattı. Tepeli köyü ve çevresinde bulunan PTS ve 7 güvenlik kamerasının geriye dönük ve olayın meydana geldiği tarih aralığındaki 96 saatlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi. Olayla ilgili 47 kişinin bilgisine başvuruldu. Yapılan araştırma ve inceleme sonucu Şevket Aydemir ile aralarında husumet olan Ö.S., V.S. ve D.S., gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

V.S., ifadesinde, Şevket Aydemir'i kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. V.S., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Diğer şüpheliler Ö.S. ve D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçta kullanılan av tüfeğinin bulunmasına yönelik çalışmalara devam edildiği belirtildi.



