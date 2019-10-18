Klasman Hakemi Özdemir gelişim kampına çağrıldı

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Isparta’nın gelecek vaat eden futbol hakemleri arasında gösterilen Tunç Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampı'na (core) davet edildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen 7 hakem ve 16 yardımcı hakem Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde 21 Ekim27 Ekim 2019 tarihleri arasında birçok farklı konuda eğitim alacaklar. Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Kürşat Tüfekçi, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Hakem Gelişim Kampına davet edilen ilimizin başarılı hakemi Tunç Özdemir’e başarılar diliyoruz” dedi.

ISPARTA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

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