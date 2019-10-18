Isparta'da Cumhuriyet Kupası'nın sahibi belli oldu Liselilerin basketbol maçında yaklaşık 2 bin 500 seyirci ile rekor kırıldı

Isparta’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlenen Liselerarası Genç Erkekler Basketbol Turnuvası tamamlandı.

Isparta Doğa Koleji, Final Okulları'nı 6646 yenerek Cumhuriyet Kupası Şampiyonu oldu.

Isparta 6 Mart Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmayı Burak Mert Demirtaş, Hakan Yiğit ve Ünal Gündoğdu isimli hakemler yönetti.

Karşılaşmayı Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, her iki okulun kurucuları, müdürleri, öğretmenleri ve yaklaşık 2 bin 500 dolayında sporseverler izledi.

Rekor seyircinin olduğu maçta 6 Mart Spor Salonu tarihi günlerinden birini yaşadı.Futbol maçlarında yaşanan seyirci ilgisi Isparta’da basketbolda da zirve yaptı. Karşılaşma sonunda derece alan okullara protokol üyeleri tarafından verildi. Barış Harekatı’na da destek veren öğrenciler, Türk Bayraklarıyla Mehmetçiği destekleyen slogan attılar.

ISPARTA 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:25

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.