Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı

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Isparta'da U14 Futbol Ligi kapsamında yapılan IYAŞ Gençlikspor Isparta Gençlerbirliğispor maçına, miniklerin Türk bayrağı ile yeşil sahada verdiği asker selamı, tribündeki seyircilerden ayakta alkış aldı.

Isparta U14 Futbol Ligi A Grubu'na dahil maçta IYAŞ Gençlikspor ile Isparta Gençlerbirliğispor karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan maçta minikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderdiler. Isparta Milli Egemenlik sahasında oynanan maça minikler Türk bayrağı ile sahaya çıkarak asker selamı verdiler. Miniklerinin bu davranışı sporcu velileri ve sporseverlerden büyük alkış aldı.

ISPARTA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:24

YATSI 19:39

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