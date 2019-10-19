Isparta’da Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenlendi Başkan Yardımcısı Gözgün: “Tedbiri elden bırakma, umudunu kaybetme”

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla etkinlik düzenledi. Belediye Başkan Yardımcısı Gözgün, "Düzenli olarak, hastane şartlarında da kontrollerinizi gerçekleştirin. Tedbiri elden bırakmayın, umutlarınızı hiçbir zaman kaybetmeyin" dedi.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, MEDDEM Hastanesi ve KANSEV’in de destek verdiği programla Kaymakkapı Meydanında Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında kurulan stantta vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtılarak kansere yönelik bilgilendirmeler gerçekleştirildi, pembe balonlarla da kanserde erken tanıya dikkat çekildi. Kaymakkapı Meydanında gerçekleştirilen Meme Kanseri Farkındalık etkinliğinde konuşan Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneği (KANSEV) Başkanı Cemaliye Bardakçı, farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Bardakçı, “Meme kanseri öldürmez, yaşatır. Meme kanseri ilk evrelerde yakalanırsa yaşama süreci çok uzundur. Bu hastalık bayanlarda olduğu gibi erkeklerde de oluyor. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Geç kalmayalım” dedi.



"32 milyona yakın kanser hastası"

Türkiye’de olduğu gibi dünyada da kanserin büyük bir sağlık sorunu olarak devam ettiğini aktaran MEDDEM Hastanesi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender de, dünyada 32 milyona yakın kanser hastası olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Kalender, erken tanının önemine dikkat çekerek, “Erken tanı hayat kurtarır diyoruz. En ufak bir değişiklik anında doktora başvurmanızı öneriyoruz. En büyük korku ilaç tedavisi, büyük ameliyatlar. Bunlardan çekiniliyor ve bu da insanın gecikmesine neden oluyor. Yeni tedavi yöntemleriyle önümüzdeki 2530 yıl içerisinde kanserin aynı şeker hastalığı gibi, hipertansiyon hastalığı gibi kronik bir hastalık olabileceği düşünülüyor, öngörülüyor” şeklinde konuştu.



"Hizmet alanlarımızı genişlettik"

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlemek istediklerini aktaran Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven de, “Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatları ve bizlere verdiği desteklerle Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar müdürlüğümüz bünyesindeki sağlık bölümümüzle Isparta halkının hizmetinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerle farkındalıklar oluşturma çabası içerisine girdik. Hizmet alanlarımızı genişlettik, şehrimizdeki insanlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bugünde Başkanımızın öncülüğünde, bizlere verdiği desteklerle Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla kanser vakalarına dikkat çekmek istedik” görüşlerinde bulundu.



"Kontrollerinizi düzenli gerçekleştirin"

Konuşmasına "kader arkadaşlarım" diyerek başlayan Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün ise, “Ben bu konuda yarası olan bir kardeşinizim. Ablamı kanser sebebiyle 27 yaşında kaybettim. Zor günlerdi, başlangıç zamanları. Sonrasında bir şeyin farkına vardık, kanser öldürmüyordu, kanser sadece erken teşhis edilmediği takdirde, sorun arz ediyordu. Tüm annelerim, ablalarım, kız kardeşlerim lütfen bu konudaki hassasiyetinizi gösterin. Düzenli olarak, hastane şartlarında da kontrollerinizi gerçekleştirin. Tedbiri elden bırakmayın, umutlarınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Umut ışığının söndüğü noktada bırakın kanseri hiçbir başarının adı yok” diye konuştu.

Farkındalık etkinlikleri kapsamında ayrıca kanser hastalığına yakalanan ve bu hastalığı yenen Alime Aminci yaşadığı süreci anlatırken, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, kontrollerin ihmal edilmemesini istedi. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisinin de gerçekleştirildiği etkinlikte ayrıca Göller Bölgesi Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Melahat Özçoban ve şair Hasan Kaya tarafından şiirler okundu. Program ellerinde pembe balonlar taşıyan topluluğun balonları gökyüzüne salması ve edilen güzel temennilerle son buldu.

ISPARTA 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:42

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