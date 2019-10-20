Isparta'da evinde düşerek mahsur kalan 83 yaşındaki kadını polis ve itfaiye ekipleri kurtardı Evinde düşen yaşlı kadını kurtarmak için seferber oldular, itfaiye merdiveniyle içeri girdiler

Isparta'da evinde düşerek mahsur kalan 83 yaşındaki kadını polis ve itfaiye ekipleri 5. kattaki dairesine balkondan girerek kurtardı.



Olay, akşam saatlerinde Halıkent Mahallesi’deki 244. Cadde üzerindeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Zeynep Erdoğan, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek düştü. Bulunduğu yerden kalkamayan yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Söz konusu eve ulaşan ekipler, kapının açılmadığını görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine ulaşan merdivenli itfaiye aracı ile balkondan içeri giren polis ve itfaiye erleri sağlık ekiplerine kapıyı açarak yaşlı kadına müdahale edilmesini sağladı. Yaralı kadını binadan sedye ile ambulansa taşıyan sağlık ekipleri, gerekli tedavinin yapılması için Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ISPARTA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:43

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