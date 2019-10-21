Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Söyleyici: "İki maç kaybettik diye pes edecek değilim"

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Tarık Söyleyici, Karaman Belediyespor deplasmanındaki 32’lik yenilgiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana bir takımın başına gelebilecek bütün kısmetsizliklerin takımın başına geldiğini anlatan Söyleyici, “Karaman Belediyespor karşısında maça iyi başlamamıza rağmen girdiğimiz 2 pozisyonu değerlendiremedik. Kalemizde 2 gol gördük. Son yarım saat rakip kaleyi ablukaya aldık, 32’yi yakaladık. Direkten dönen toplarımız vardı. Ama sonuç olarak yenildik. İki deplasmanda da kaybettik. İki maç kaybettik diye pes edecek değilim. Sosyal medyadaki eleştirilere kulak bile asmıyorum” açıklamasında bulundu.

ISPARTA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

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