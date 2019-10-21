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Başkan Başderğirmen, “Belediye ile muhtarlar her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundadır. ...

İHA

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve mahalle muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Başderğirmen, “Belediye ile muhtarlar her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundadır."

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve mahalle muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette konuşan Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, muhtarlığın kuruluş tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Bu müessesede bizler görev yaptığımız için çok mutluyuz. Çünkü yapmış olduğumuz görevde mahalle sakinlerimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını devletimizin ilgili kurumlarına aktarma noktasında köprü vazifesi görüyoruz” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından tahsis edilen Muhtarlar Derneği yeni hizmet binasının açılışının 22 Ekim’de gerçekleştirileceğini hatırlatan Büyükleblebi, “Mevcut derneğimiz dardı, yetersiz kalıyordu. Sizlerden talep ettiğimiz alanı bizlere tahsis ettiniz. Sizlere ve meclis üyelerimize teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu.
31 Mart seçimleri sonrasında göreve gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in muhtarlara yaklaşımından dolayı da teşekkür eden Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, “Sizlerin bizlere göstermiş olduğunuz ilgi, alaka mahalle sakinlerimizi de memnun etmiştir. Mahalle sakinlerimiz, ‘muhtarımız başkanımıza çok yakın, mahallemizin sorunlarını muhtarımıza bildirdiğimizde sorunumuza çözüm buluruz’ nezdine geldi. Biz muhtarlara müracaatları çoğalttı, bundan da mutluyuz. Mahallemizin sorunlarını tespitini sizlere getirdiğimiz zaman bu da çözüldüğünde sakinlerimiz daha huzurlu, hizmet almış sorunlardan kurtulmuş oluyorlar. Teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.
Muhtarları kabulünde ‘kendi evinize hoş geldiniz’ diyerek konuşmasına başlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla tüm muhtarların gününü kutladığını dile getirdi.
Muhtarların yüzünün güldüğünü ve mutlu gördüğünü aktaran Başkan Başderğirmen, “Belediye ile muhtarlar her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorundadır. Sizlerle birlikte olamazsak, dertleri, ihtiyaç, talepleri alamazsak başarısızlık arkasından gelir. Muhtar başkana, belediye birimlerine ulaşamıyorsa ihtiyaçlarını bildiremiyorsa burada bir sorun vardır. Burada en mağdur kişi vatandaşımız olur. Bizim için önemli olan vatandaştır. Bizleri buraya görevlendiren vatandaşlarımızdır. 31 Mart seçimlerinde bizler şehrimize 5 yıl boyunca hizmet etmek için seçildik. Bu görevleri layıkıyla yerine getirmek, aldığımız oyların karşılığını vermek zorundayız. Bize verilen oyların neden verildiğini bilmek zorundayız” dedi.
Vatandaşların kendilerine güvendiklerini ve 5 yıllığına Isparta hizmetine görevlendirdiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Belediye başkanının yüzünü güldüren muhtarlardır, muhtarların yüzünü güldüren de belediye başkanıdır. Seçildiğimiz bu 5 yıllık süreçte birbirimize ilgili ve yakın olmamız önemlidir. Beni ve belediye birimimizi aradığınızda ulaşabilmeniz, en önemli çalışma şeklimizdir. Her zaman yanınızdayız. Geçen 6 aylık dönem içerisinde hiçbir arkadaşımızın isteği, talebi geri döndürülmemiştir” şeklinde konuştu.
44 mahalle muhtarının mahallelerindeki sorunları kendilerine aktardıkları sürece o sorunları çok daha çabuk öğrenebileceklerini kaydeden Başdeğirmen, “Sizlerle işbirliğimizin en üst seviyede sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Belediye ile vatandaş arasındaki köprü sizlersiniz” dedi.
Sosyal belediyecilik anlamında da muhtarların belediyeye destek vermelerini isteyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Mahallenizdeki ihtiyaç sahiplerini sizler bilirsiniz. Evinde zor şartlar altında yaşayan insanlarımızı sizler bilirsiniz. Onları bize bildirirseniz bizlerde çaresine bakarız. Evinde bir eksiği varsa biz tamamlarız. Rahatsızlığı varsa tüm ekibimizi göndeririz. Vatandaşımızın rahat yaşayabilmesi için bu görevlere geldik. Gittiğiniz yerlerdeki ihtiyaç sahiplerini bizlere bildirin” ifadesinde bulundu.
Bazı mahallelerin muhtarlık binalarının bulunmadığını ve ilk etapta bugün ihalesinin yapıldığını kaydeden Başdeğirmen, Turan, Davraz, Kepeci ve Vatan mahallerine yeni muhtarlık binalarının yapılmaya başlanacağını ve yılsonuna ulaşmadan yeni binalarında hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. Başdeğirmen, “Bu ilk etaptır. 4’ü bittikten sonra ikinci bir 4 mahallemizin daha hizmet binasının ihalesi yapılacak” görüşlerinde bulundu.
Isparta Muhtarlar Derneğinin Kültür Sitesinde bulunan mevcut yerinin dar ve kullanımı zor olan bir yer olduğundan hareketle yeni dernek binasının da tahsisinin gerçekleştirildiğini belirten Başdeğirmen şöyle devam etti:
“Isparta’mıza hizmet eden muhtarlarımıza yakışmayan bir yerdi. Sizlerle istişare ederek Etnografya Müzesinin arka bölümünde atıl duran boş alanı belediye meclisi üyelerimizle onaylayıp sizlere tahsis ettik. Belediye meclisi üyelerimize de teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza yakışan, dışarıdan bir misafiriniz geldiğinde rahatça ağırlayabileceğiniz bir mekanı kazandırdık. Açılışını hep birlikte yapacağız. Vatandaşlarımızda bundan memnun olacaktır, çünkü kendilerine hizmet eden bir ekibin güzel bir yerde çalışması performansını arttıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle muhtarlar gününüzü kutluyorum, sağlıklı, mutlu, huzurlu nice yıllar diliyorum” ifadelerinde bulundu.
Hep birlikte olunduğu sürece başarıya ulaşılabileceğine vurgu yapan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Vatandaşımızın mutluluğu bizim başarımızdır” derken, daha önceki dönemde muhtarların iki ayrı dernekle hizmet verdiğini ve bunun teke düşürülmesinin de büyük önem arz ettiğine değindi. Başdeğirmen, “Öncelikle hep beraber birleşmek zorundayız. İki ayrı dernek, muhtarlar ayrılmış. Bu doğru bir şey değildi. Bunu da tamir edecek, birleştirecek belediye başkanıdır. Bizlerde göreve gelir gelmez yaptığımız en önemli şeylerden birisi de sizleri birlik ve beraberlik içerisinde olmaya davet etmekti. Sizlerde bizleri kırmadınız, birlik beraberlik içerisinde oldunuz. Teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, ziyaret anısına 115 yıllık bir meşe ağacından çerçeve yapılmış ve Başkan Başdeğirmen’in fotoğrafının yer aldığı bir hediyeyi takdim etti.

ISPARTA

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:44
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