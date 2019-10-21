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Ispartalı Milli Halterci Ümmü Yılmaztürk, 1820 Ekim tarihleri arasında Bosna Hersek’te yapılan Açık Bosna Kupası'nda ikinci oldu. Müsabakalarda, 55 kiloda gümüş madalya kazanan Ümmü Yılmaztürk, başarılarına bir yenisini eklerken, Türk Milli Takımı ise birinci oldu.

Halter Antrenörleri Hasna Ali Şen ve Gamze Şen’in öğrencisi Ümmü Yılmaztürk, birinciliği de kıl payı kaçırdı. Yılmaztürk, ayyıldızlı bayrağı açarak Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderdi.

ISPARTA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:21

YATSI 19:36

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